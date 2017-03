Open Dag Recreatiegebied De IJzeren Man Weert

Op zondag 9 april organiseert Recreatiegebied De IJzeren Man van 12.00 tot 17.00 uur een gezellige Open Dag met activiteiten voor jong en oud. Bezoek de markt met infostands bij het Natuur- en Milieucentrum, ontvang een gratis plattegrond van het gebied en ga zelf op ontdekkingstocht. Op deze bijzondere plek in Weert vind je midden in de natuur niet alleen de mooiste wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes, maar ook een klimbos met vier parcoursen, spectaculaire waterskibaan, binnen- en buitenzwembaden, een golfbaan, GlowGolfbaan, bowlingbaan, maneges, (indoor) speeltuin en een gezellige kinderboerderij. Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man is als hoofdtoegangspoort van GrensPark Kempen~Broek het ideale startpunt en nodigt je uit om eerst binnen te kijken om buiten meer te zien. Eigenlijk is er te veel te beleven voor één dag, dus blijf gerust een nachtje slapen. Met een vakantiepark, B&B, natuurkampeerterrein en hotel is er voor ieder wat wils. Klik hier voor meer informatie.