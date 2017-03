Opening spectaculaire achtbaan Gold Rush op 13 april!

Op donderdag 13 april 2017 opent de nieuwe spectaculaire achtbaan Gold Rush in Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Afgelopen weekend is het hoogste punt van 33 meter bereikt en tevens het laatste deel van de baan geplaatst. De achtbaan brengt bezoekers van 0 naar 95 kilometer per uur in drie lanceringen, waarvan twee vooruit en één achteruit. Tijdens de rit gaan bezoekers ook nog eens twee keer over de kop. Vind jij het goud?

In de aanloop naar de opening roepen parkmascottes Randy & Rosie iedereen op om mee te zoeken naar ‘goudklompjes’ in alle Nederlandse provincies. Via de Facebook-pagina van Slagharen worden komende weken hints geplaatst die leiden naar de exacte locaties. De vinder kan samen met vijf andere personen genieten van een weekendverblijf in de nieuwe Raccoon Lodge. Kijk voor meer informatie, hints en alle actievoorwaarden op www.slagharen.com/goudkoorts.