Het Veluwse Otterlo heeft er een opvallende onderneming bij. Otterlo Events in- & outdoor activiteiten opent op 24 mei officieel de deuren. Al vanaf de eerste dag pakt de specialist in uitjes het groots aan. Met een grote opening in de start van het recreatieseizoen is de zaak van manager Wiebe van der Leij klaar voor de zomer. “De locatie is oprecht uniek in Nederland.” Het complex van Otterlo Events bevindt zich aan het Mosselsepad 28 in Otterlo. Otterlo Events is de opvolger van MosselEvents, de event-onderneming die voorheen op dezelfde locatie zat. Bij aankomst is al goed te zien dat er volop gebouwd is aan het terrein. De verschillende houten constructies bij de ingang geven het geheel een natuurlijke sfeer. “We hebben flink aan de buitenkant gewerkt”, zegt een glimlachende Wiebe van der Leij (37). Hij staat trots bij de ingang van het complex. “Het terras is heel open en toegankelijk. Er zijn mooie speeltoestellen geplaatst. Het huisje voor de ontvangsthal is omgebouwd tot een unieke escape room in de stijl van de Dakarrally. “We gaan voor een breed aanbod qua activiteiten. De gemotoriseerde events zoals de jeepsafari en de Dakar experience zijn uniek in deze regio. Daarnaast kunnen we dankzij een samenwerking met de leverancier uit het nabijgelegen Harskamp een relatief voordelige helikopterdropping aanbieden. Verder heb ik ook enorm veel vertrouwen in onze escape room. Deze trend hebben wij op een bijzondere manier neergezet. Deelnemers ontsnappen uit een grot na een crash in de Dakarrally, een bijzondere uitvoering van dit concept in Nederland.”

Woensdag 24 mei is de grote opening die gecombineerd wordt met een open dag. Kijk voor informatie op de site.