Over dwaaltochten in alle uithoeken

Van fietsen over de oceaan tot een epische voettocht door de wildernis van de Balkan. Het lezing- en workshopprogramma van de Fiets en Wandelbeurs, die 11 en 12 februari a.s. plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht, neemt je mee naar alle windstreken van de aarde. Wat bezielt iemand om 28.000 kilometer naar Australië te fietsen? Marica van der Meer probeert daar een antwoord op te geven. Met prachtig beeldmateriaal en anekdotes vertelt zij over haar belevenissen op deze fascinerende reis. Over theedrinkers in Turkije en drie maanden fietsen in China: 1.700 km rechtdoor in de Taklamakan-woestijn tot in het regenwoud. In Australië zijn ze niet blij met fietsers en staat ze meer op het niveau van een dakloze. Eva Smeele liep op FiveFingers-schoenen en voorzien van een grote rugzak de Via Dinarica White Trail, een nieuwe route langs de pieken van de Dinarische Alpen. Van Albanië via Montenegro, Bosnië en Herzegovina en Kroatië naar Slovenië. Tijdens deze voettocht van 1.500 km tuimelde ze van de ene bizarre situatie in de andere. Er leek geen einde te komen aan de bijzondere reeks ontmoetingen. Nog nooit reisde iemand langs de evenaar rond de wereld in één en hetzelfde voertuig. De Nederlandse Iraniër Ebrahim Hemmatnia probeerde het. Hij fietste van Senegal naar Brazilië, over land en over zee. In zijn lezing vertelt hij hoe zijn krankzinnige plan werd geboren en hoe zijn bootfiets vorm kreeg. Drieduizend kilometer ‘fietste’ Ebrahim over de Atlantische Oceaan, wat hem een vermelding in Guinness World Records opleverde. Ook dit keer is Frank van Rijn, een monument op fietsreisgebied, present in het lezingprogramma. Hij neemt de bezoekers mee naar zuidelijk Mexico en Guatemala. Naar oude Maya-steden, kleurrijke koloniale en indiaanse steden met oeroude heiligdommen en naar natuur. Maar uiteindelijk draait het in zijn belevenissen om ontmoetingen met mensen. Met zijn kenmerkende humor krijgt hij het telkens voor elkaar een zaal tot de laatste minuut te boeien. Geen berg te hoog, geen woestijn te dor. De pioniers die het westen van de VS koloniseerden, troffen een ruig en meedogenloos landschap aan. Tegenwoordig zijn deze onherbergzame landschappen prachtige wandelgebieden met overweldigende en goed beschermde natuur. Jonathan Vandevoorde dwaalde rond in de ‘New West’ en neemt je mee naar enkele van de mooiste plekken. Het totale programma omvat 114 lezingen en workshops, verdeeld over twee dagen. Álle lezingen bezoeken is dus fysiek onmogelijk. Op Fietsenwandelbeurs.nl kun je alvast een keuze maken uit het grote aanbod.