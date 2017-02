Overname kunstgras producenten

Twee Nederlandse kunstgrasproducenten, GrassInc en Avalon, worden overgenomen door de vloerproducent Victoria uit Groot-Brittannië. Met deze overname is € 16,3 miljoen gemoeid. Avalon, opgericht in 2010 en GrassInc, opgericht in 2011, maken kunstgras voor onder meer de Europese markt. Victoria krijgt met de overname toegang tot de kunstgrasmarkt op het Europese vasteland. Met de toepassing van dezelfde vezels, processen en machines, verschilt de productie van tapijten weinig met die van kunstgras, de integratiekosten blijven laag. De vraag naar kunstgras groeit de komende jaren in Europa jaarlijks met 15% zo is de verwachting. In 2015 was de vraag naar 50 miljoen vierkante meter. Het management blijft minstens 4 jaar aan, er zijn ook geen gevolgen voor het personeel.

Bron: het Financieele Dagblad.