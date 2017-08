Overname McTrek

McTrek een outdoorretailer met 39 winkels wordt overgekomen door AS Adventure. Dit melde de Belgische outdoorketen, waar ook Bever onder valt, afgelopen weekend. Op basis van vakblad Mergermarkter rapporteert de zakenkrant De Tijd dat AS Adventures € 38 miljoen voor de overnamen betaalt. AS Adventure Group wil met de overname ook in Europa’s grootste markt voor outdoorproducten actief worden. McTrek boekte een omzet van € 52 miljoen in 2016. naar eigen zeggen heeft het bedrijf een snelgroeiende webshop. De winkels zijn voornamelijk in het westen van het land te vinden. Bron: Het Financieele Dagblad.