Paleis Het Loo nu officieel een botanische tuin

Museum Paleis Het Loo heeft de officiële status van ‘botanische tuin’ verkregen, een beloning voor decennia lang vakmanschap. Paleis Het Loo beheert een aantal bijzondere plantencollecties, waarvoor al in de 17e eeuw de basis werd gelegd door de eerste bewoners van het paleis, Koning-Stadhouder Willem III en Koningin Mary Stuart. Hiertoe behoren onder meer de Citrus collectie met sinaasappelbomen van meer dan 300 jaar oud, historische fruitrassen en oranjerieplanten. Op 23 mei start het tuinseizoen op Paleis Het Loo en zijn de kuipplanten en de Delfts blauwe tuinvazen weer te zien. De 45 vazen, vorig jaar vervaardigd naar 17e-eeuws voorbeeld, zijn gevuld met exotische planten en vormen echte blikvangers in de barokke paleistuinen. In het tuinseizoen worden ook de tuintours en botanische tours weer aangeboden. De presentatie ‘Blauw & Bont, Delfts blauw in de paleistuinen’ illustreert met filmbeelden het ingenieuze productieproces van de vazen. Ook wordt het verhaal verteld over de liefde van Koningin Mary voor Delfts blauw en de tuinen. ‘Blauw & Bont’ is te zien in de Oostvleugel van het paleis (geopend 13:00–17:00 uur).

Klik hier voor meer informatie.