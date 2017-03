Parc La Clusure bekroond met 5 sterren en jubeljaar

Parc La Clusure heeft van de ANWB 5 sterren ontvangen en mag daardoor in 2017 het predicaat ANWB Top camping voeren. Een ANWB Top camping is een kwalificatie voor één jaar en wordt elk jaar opnieuw toegekend aan campings die in de ANWB campinginspecties de maximale score van 5 sterren behalen. Ook heeft Parc La Clusure een nieuw jubileum logo om het jubeljaar 25 jaar Parc La Clusure te vieren. Het zal een jaar vol verrassingen worden bij Camping Parc La Clusure. Een van de top-activiteiten dit jaar zal het Festival Puur La Clusure tijdens het Pinksterweekend worden. “Parc La Clusure is de enige camping in België met deze mooie titel en daar zijn wij natuurlijk erg trots op”, aldus Jan Jehee. Camping Parc La Clusure in de Ardennen wordt al ruim 25 jaar gerund door de inmiddels bekende Nympha en Jan Jehee. Met deze jarenlange ervaring weet Jan als geen ander wat de aantrekkingskracht van de Ardennen is: “Het avontuur voor jong tot oud en geweldige outdoor activiteiten, in combinatie met een goed restaurant en regionale bieren. Wij investeren en innoveren continue om het de gast zo goed mogelijk te maken”, aldus Jan Jehee (campingeigenaar Parc La Clusure).

Kamperen in het hart van de Ardennen

Camping Parc La Clusure heeft ruim 469 plaatsen en is de enige 5 sterren ANWB-camping in het hart van de Ardennen. Parc La Clusure biedt naast kampeerplaatsen ook de mogelijkheid van het huren van een stacaravan, bungalow of een huurtent. “We hebben met een groot team een camping opgebouwd die garant staat voor een onvergetelijke vakantie in de Ardennen. Met een glas wijn op je eigen terras, genieten van je kinderen aan de rand van het zwembad, of dineren in stijl. Het kan allemaal bij Parc La Clusure”, aldus Jan Jehee. Tijdens het Pinksterweekend kunnen gasten vanaf vrijdagavond genieten van verschillende straattheaters, diverse artiesten en zal o.a. een optreden plaatsvinden van No Rush (the band). De naam No-Rush is een kwinkslag naar het Canadese supertrio Rush, waar het merendeel van de band fan van is. Omdat het niveau van die band onhaalbaar is, noemt de band zich No-Rush. Meer informatie over alle jubileumactiviteiten zal in de komende periode bekend worden gemaakt.

