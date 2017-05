Picoo en ELI Play kondigen hun strategische samenwerking aan

Picoo, maker van een interactief speelplatform voor kinderen, is een strategisch partnerschap aan gegaan met ELI Play, de Europese toonaangevende ontwerper, fabrikant, leverancier en installateur van indoor speeltuinen, trampolineparken en kinderhoeken. ELI Play is van plan om de spellen van Picoo te integreren in hun aanbod, waardoor hun klanten toegang krijgen tot innovatieve spel-ervaringen. Picoo’s CFO Daniel Tetteroo is ervan overtuigd dat beide partijen zullen profiteren: “We zijn blij met een partner die onze visie op een wereld van gelukkige en gezonde kinderen ondersteunt. Samen zorgen we voor een omgeving waarin kinderen vrij kunnen verkennen en spelen, waarbij techniek een verrijking is en niet domineert. ELI Play biedt ons veel ervaring en een uitgebreid internationaal netwerk op het gebied van indoor play. Samen kunnen we een unieke en spannende interactieve speelervaring aanbieden aan de klanten van ELI Play, die op zoek zijn naar innovatie.” RenĂ© van de Ven, Managing Director van ELI Play, is van mening dat we met Picoo een nieuwe stap kunnen maken op speel gebied: “We kijken ernaar uit om samen met Picoo de indoor play markt te veranderen. ELI Play heeft de afgelopen 2 jaar een erg snelle groei ervaren en we zijn voortdurend op zoek naar nieuwe innovaties om onze unieke positie in de markt te behouden. ELI Play wil het toonaangevende voorbeeld in de industrie zijn en samen met Picoo zijn we van mening dat we onze klanten kunnen helpen hun indoor speelfaciliteiten naar het volgende niveau te brengen.” De ambitie van Picoo en ELI Play is om begin 2018 het product op de markt te lanceren.