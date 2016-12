De Piscine Global vond plaats van 15 t/m 18 november in Lyon en bevestigde haar positie als toonaangevende vakbeurs voor de zwembad- en spabranche. Uiterst gewaardeerd door bezoekers en exposanten, heeft de Piscine Global opnieuw kunnen voldoen aan de verwachtingen van de professionals en heeft zich neergezet als hét unieke trefpunt voor deze sector. Bovendien is de vakbeurs de gelegenheid geweest voor de introductie van het nieuwe merk van het netwerk.

Tevreden bezoekers en een stijging van 6,6%*

Tijdens de afgelopen beurseditie verwelkomde de Piscine Global 596** exposanten uit de complete zwembad- en spabranche en 17.876 vakbezoekers***, een stijging van 6,6%, waaronder vele Franse en internationale top inkopers. “Onze doelstellingen voor deze 27ste beurseditie waren helder. De Piscine Global 2016 werd georganiseerd rondom drie belangrijke missies: tevreden bezoekers door een hoogstaand kwalitatief aanbod van producten en diensten (toegankelijkheid, ontvangst, gastvrijheid, conferenties, informatie, horeca, evenementen), tevredenheid van exposanten dankzij de aandacht voor hun producten op de beurs alsmede een hoge bezoekerskwantiteit- en kwaliteit en tenslotte een trefpunt vormen voor belangrijke ontmoetingen voor de sector en voor de toekomst. De voorbereidingen waren bewerkelijk maar de toegepaste hulpmiddelen en diensten hadden een gunstig effect op de kwaliteit en kwantiteit van de bezoekers. Franse professionals verklaarden meer voordeel te kunnen halen uit hun bezoek waarmee zij hun beroep beter kunnen uitoefenen en internationale marktspelers ontdekten een meer internationaal gerichte vakbeurs met een gevarieerd aanbod dat zo aantrekkelijk is dat zij nu al hebben aangeven om in 2018 te willen terugkomen. Als beursorganisatie zijn wij uiterst tevreden met de professionele ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de samenwerking met de FPP en eveneens de samenwerking met perspartners en vakverenigingen. Tenslotte zijn we de exposanten dankbaar voor de prachtige presentaties, met name op het gebied van standontwerp, tijdens de afgelopen beurseditie”, verklaart Noémi Petit, Beursmanager van Piscine Global.

* exclusief leveranciers, fabrikanten, dienstverleners ** +6,6% vergeleken bij 2014*** 18.527 +10% leveranciers, fabrikanten, industrie, dienstverleners die de beurs bezochten

Ter gelegenheid van deze beurseditie is het netwerk voor vakbeurzen voor de zwembad- en spabranche gestart met een nieuwe periode. De Piscine Global heeft haar nieuwe uiterlijk bekendgemaakt; een nieuwe presentatie, een nieuw logo, een nieuw grafisch design, nieuwe visuele communicatie,… en daaraan verbonden nieuwe ambities voor de toekomst. Vanaf november 2016 wordt de Piscine Global ‘hét mondiale netwerk voor zwembad- en wellness vakbeurzen’, met momenteel vier toonaangevende vakbeurzen: Piscine Global Asia 5 en 6 april 2017, Piscine Global Middle East 18 t/m 20 september 2017, Piscine Global Brasil 24 t/m 26 juli 2018, Piscine Global Europe 13 t/m 16 november 2018, Lyon. De naamgeving, de visuals, het logo, de internationale satellietbeurzen en de evenementen georganiseerd tijdens de vakbeurs zijn erop gericht om duidelijkheid en overzicht te bieden, zowel in Frankrijk als op internationaal niveau. Communicatie speelt een hoofdrol bij het uiteenzetten van de nieuwe beursidentiteit, ‘swimming pool lifestyle’.