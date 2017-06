Pleegouders in het zonnetje bij de Waarbeek!

Bijna 1000 Twentse pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen worden zaterdag 17 juni ontvangen op Attractiepark de Waarbeek in Hengelo. Jaarlijks biedt Jarabee de Twentse pleeggezinnen een dagje uit, als dank voor al hun vrijwillige inspanningen voor pleegzorg. In Twente begeleidt Jarabee 603 pleeggezinnen die zorgen voor 690 pleegkinderen. De pleeggezinnen zetten zich elke dag in om een veilig thuis te bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren. Om hen te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid, is er een verwendag voor het hele gezin. Naast een dagje genieten van de zweefmolen, rodelbaan en de hully gully, is er volop ruimte voor ontmoeting met andere pleegouders en broertjes en zusjes die soms in verschillende pleeggezinnen wonen. De dag wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren uit de regio.

Tekort aan pleeggezinnen

Ondanks dat bijna 700 kinderen in Twente in een pleeggezin wonen, is er nog steeds een groot tekort aan pleegouders. Op dit moment zoeken we voor 45 kinderen een pleeggezin in Twente. De behoefte aan nieuwe pleeggezinnen is dan ook groot en dringend. Jarabee hoopt tijdens de pleegzorgdag in de Waarbeek ook andere bezoekers te interesseren voor pleegzorg. Klik hier voor meer infomatie.