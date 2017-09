Pop-up fietsroute laat bezoekers kennismaken met Brabants Design van nu

Routebureau Brabant lanceert een nieuw routeconcept waarin beleving langs de route centraal staat. Met de pop-up fietsroute wil Routebureau Brabant bezoekers stimuleren om niet alleen te genieten van het fietsen, maar ook onderweg de tijd te nemen en zich te laten inspireren. Met twee pop-up routes fiets je langs bijzondere plekken in Brabant waar het bruist van creativiteit. Iedere zaterdag en zondag van 2 september t/m 24 september 2017 kun je de route fietsen. De route is in samenwerking met het TextielMuseum, Sundaymorning@EKWC, Heusdens Buro voor Toerisme en Werkwarenhuis by Social Label tot stand gekomen. Fiets door de keramiekwerkplaatsen van Sundaymorning@EKWC in Oisterwijk en ontdek de geschiedenis en toekomst van Textiel in het TextielMuseum in Tilburg. Maak kennis met sociaal duurzaam design in de roze fabriek van Werkwarenhuis by Social Label in ’s-Hertogenbosch en ontmoet de makers in hun atelierwinkels tijdens een stadswandeling door vestingstad Heusden. Op vertoon van de routekaart krijg je in september gratis toegang tot de deelnemende locaties. Ook zijn extra workshops en rondleidingen mogelijk. Download de routekaart en kijk voor het volledig programma op www.visitbrabant.com/designroute.

Routes in Brabant app

De pop-up fietsroute is toegevoegd aan de Routes in Brabant app. Brabant is de eerste provincie in Nederland waar themaroutes worden voorzien van de beacon-technologie.

Tijdens het fietsen ontvangt de gebruiker extra informatie over hoogtepunten langs de route. Met dit nieuwe routeconcept en de toepassing van beacon-technologie draagt Routebureau Brabant bij aan de ambitie van Brabant om in 2020 uit te groeien tot dé toonaangevende fietsprovincie.

Design ontdekken in Brabant

De pop-up fietsroute is een Brabant brede samenwerking die naadloos aansluit op de positionering van Brabant als Design regio van Nederland in het jaar van Mondriaan tot Dutch Design. De route maakt gebruik van het uitgebreide fietsknooppuntennetwerk in Brabant. Na 24 september is de route ook nog steeds te fietsen. Het aanvullend programma is dan niet altijd beschikbaar.