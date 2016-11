Predicaat hofleverancier voor Tuindorphotel ’t Lansink in Hengelo

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan mag Tuindorphotel ’t Lansink in Hengelo het predicaat hofleverancier dragen. Koning Willem-Alexander heeft besloten het recht tot het voeren van het koninklijk wapen met de toevoeging ‘bij Koninklijke beschikking Hofleverancier’ te verlenen aan het hotel-restaurant dat in 1916 werd geopend.

Belangrijk voor de regio

Het bijbehorende wapenschild en oorkonde werden overhandigd door Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten. In haar toespraak prees de Commissaris de ontwikkeling die het Tuindorphotel de laatste jaren heeft doorgemaakt. Het restaurant heeft sinds 2013 een Michelinster. Top-horecabedrijven als ’t Lansink dragen bij aan het goede voorzieningenniveau van de regio. Dat is voor het toerisme en als vestigingsfactor voor bedrijven van groot belang, aldus Ank Bijleveld in haar toespraak.

Voorwaarde Predicaat

Het predicaat is alleen voor bedrijven die minstens honderd jaar oud zijn en een onberispelijke reputatie hebben. Tuindorphotel ’t Lansink werd in 1916 gebouwd in opdracht van C.T. Stork die in Tuindorp een nieuwe wijk voor zijn fabrieksarbeiders liet bouwen. Het hotel-restaurant wordt sinds 2012 uitgebaat door Richard van den Hoeven en sterrenkok Lars van Galen. Zij namen de oorkonde en het wapenschild in ontvangst.