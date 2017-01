Prijzenregen campings Vechtdal Overijssel 2017

RECRON en MarketingOost zijn met recht trots op alle prijswinnaars tijdens de verkiezingen op de Vakantiebeurs van de beste en mooiste campings van Europa en Nederland. Het was woensdag 11 januari een memorabele dag voor de campings in regio Vechtdal Overijssel met maar liefst vijf prijswinnaars op één dag! Vooraanstaande reisorganisaties als ANWB en KIDS Vakantiegids hebben de prijzen uitgereikt.

Vijf prijswinnaars op een rij

Martin Maassen, regiomanager Oost van RECRON en Henk van Voornveld, directeur MarketingOost zijn trots op deze topbedrijven en ondernemers: “Goed voor het Vechtdal, goed voor Overijssel en goed voor Oost-Nederland (ook de Wildhoeve uit Emst viel bij de ANWB in de prijzen met KCK Innovatie van het Jaar 2017)”. De beste kampeerregio van Europa met vijf winnaars voor Vechtdal Overijssel in 2017:

☆ Beste ANWB gezinscamping van Europa 2017(categorie 1: De mooiste camping voor gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar): Beerze Bulten

☆ Beste ANWB charmecamping van Nederland 2017: De Roos

☆ Beste ANWB natuurcamping van Nederland 2017: de Lemeler Esch

☆ Beste Kids Vakantieaanbieder Kamperen 2017: Sprookjescamping de Vechtstreek

☆ Beste Kids Vakantieaanbieder Glamping 2017: De Zandstuve

De mooiste camping voor gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar) in Europa

RECRON-lid Camping Vrijetijdspark De Beerze Bulten is voor 2017 uitgeroepen tot ‘De mooiste camping voor gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar)’. De jury: Een gastvrije camping met zeer complete voorzieningen voor gezinnen. Het aantrekkelijke van deze camping is dat ze zich gevormd heeft naar haar omgeving: geen rechte straatjes of velden, maar fraaie plaatsen tussen of op de bulten van de Beerze.

Genomineerden ‘De mooiste charme camping’ en ‘Mooiste natuurcamping’

Naast de winnaar voor de ‘De mooiste camping voor gezinnen met jonge kinderen (tot 12 jaar)’ behoren er ook twee RECRON-leden tot de genomineerden in de andere categorieën. Een nominatie voor de ‘De mooiste charme camping’ komt toe aan Camping De Roos uit Beerze. Genomineerd voor de ‘Mooiste natuurcamping’ is Natuurcamping De Lemeler Esch uit Lemele.

Kids Vakantiegids Glamping en Kamperen

Kampeerdorp De Zandstuve in Rheeze won eind 2016 al de prestigieuze gouden Zoover Award, kreeg het predicaat ANWB Topcamping en is nu uitgeroepen tot Glamping van het jaar 2017 door Kids Vakantiegids. Eigenaar Gerdinand Eshuis: “We zijn al tien jaar actief met glamping, de luxe van een hotel, maar wel de vrijheid van het kamperen”. Sprookjescamping De Vechtstreek werd samen met twee andere campings door een vakjury genomineerd. Uiteindelijk kreeg de Sprookjescamping de meeste stemmen van het Nederlandse publiek in de categorie kamperen. Sprookjesfiguren Tati de Toverfee en Wanda de Waterelf namen de award in ontvangst uit handen van zanger en idool Tim Douwsma.