Prima voorseizoen recreatiebedrijven

De vakantieparken en campings in de Achterhoek beleven een prima voorseizoen. Het hemelvaart weekeinde en de meivakantie waren al uitstekend, het Pinksterweekend was druk. Volgens Mira Nouwt, coördinator Stichting Achterhoek Toerisme hebben de goede spreiding van de vakanties en het fraaie weer ervoor gezorgd dat de recreatieondernemers goede zaken hebben kunnen doen. De afgelopen weken waren behalve Nederlanders ook veel Duitsers in de Achterhoek op vakantie. Opmerkelijk is dat veel meer Belgen naar de Achterhoek komen. Vrijwel alle campings en parken in de Achterhoek waren ‘uitverkocht’. De reserveringen voor juni lopen goed. Het is nog te vroeg om te stellen dat juli en augustus topmaanden worden.

Bron: de Gelderlander.