Prins Carlos spreekt op Recreatie Vakbeurs Hardenberg

Tijdens Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg spreekt Prins Carlos de Bourbon de Parme op woensdag 9 november van 15.00 tot 16.00 uur over ‘duurzame kansen voor open doel’. Deze kennissessie vindt plaats in het Kennistheater op de beursvloer. Deelname is gratis en belangstellenden hoeven zich niet vooraf te registreren.

Prins Carlos zet zich al ruim 15 jaar in voor de versnelling van duurzaamheid en is binnen dit thema een veel gevraagde sprekers op congressen en symposia. Hij bekleedt als duurzaamheid deskundige een aantal bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties, als MVO Nederland, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, ASN Bank, De Groene Zaak, The Ex’taks Project Foundation en het Greenpeace-initiatief Questionmark. Prins Carlos is tevens directeur van de stichting Compazz, die organisaties verbindt die zich verder willen ontwikkelen in duurzaamheid en circulaire economie.

Volledig kennisprogramma bekend

Prins Carlos is één van de sprekers tijdens Recreatie Vakbeurs Hardenberg. Evenementenhal heeft voor deze editie geïnvesteerd in de kennisprogrammering. Het volledige kennisprogramma inclusief sprekers, onderwerpen en tijden is te vinden op: www.evenementenhal.nl/recreatie.

Beurs specialiseert zich in verblijfsrecreatie

Recreatie Vakbeurs Hardenberg richt zich op de totale recreatiebranche met een specialisatie in verblijfsrecreatie. Om dit thema extra kracht bij te zetten, breidt de vakbeurs uit met Happy Camping. Een nieuw plein dat doet denken aan een camping of vrijetijd-wonderland, ingericht door Designstudio van Ginniken met producten van exposanten.

Gelijktijdige horecavakbeurs

Dit jaar vindt Recreatie Vakbeurs Hardenberg op dinsdag 9 en woensdag 10 november gelijktijdig plaats met de horecavakbeurs Beleef – Food, drinks & more. F&B-managers van recreatiebedrijven en –parken krijgen de mogelijkheid om deze horecavakbeurs te bezoeken. De vakbeurzen zijn echter gescheiden en er is geen doorloop mogelijk. Daarnaast hebben beide beurzen hun eigen toegangsbeleid, zodat de kwaliteit van de bezoeker gehandhaafd blijft.

De recreatievakbeurs van Noordoost-Nederland

Jaarlijks weten zo’n 7.500 bezoekers uit de noordelijke provincies de weg naar de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg te vinden. Zelfs een klein aantal bezoekers kwam tijdens vorige edities uit Duitsland, België en Luxemburg. Dit maakt Recreatie Vakbeurs Hardenberg tot dé recreatiebeurs van Noordoost-Nederland.

Openingstijden Recreatie Vakbeurs Hardenberg

Recreatie Vakbeurs Hardenberg vindt plaats op 8, 9 en 10 november 2016. Tijdens de eerste twee beursdagen zijn de deuren geopend van 13.00 tot 21.00 uur. Op 10 november is de beurs te bezoeken van 10.00 tot 18.00 uur. Belangstellenden kunnen hun e-tickets registreren via: www.evenementenhal.nl/recreatie-hb.