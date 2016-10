Project van Preston Palace is genomineerd voor landelijke vakprijs

Arend Ramaker van Arendeco Schilderwerken is met The Loc 6313 van Preston Palace genomineerd voor de Nationale Schildersvakprijs. Met deze niet alledaagse klus, het nabouwen en schilderen van een stoomlocomotief van 18 meter lang en 4 meter hoog, is Arend de ‘gedoodverfde’ winnaar.

Uitdagend project

Maak een replica van stoomlocomotief 6313, gebouwd in de jaren ’30/’40, bedoeld als decoratiestuk voor het all-inclusive hotel en uitgaanscentrum Preston Palace in Almelo. Het origineel staat in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Arend heeft niet alleen alles geschilderd aan The Loc 6313, maar ook vanaf het begin meegebouwd. Aan de hand van originele blauwdrukken en foto’s is er ruim twee jaar aan het project gewerkt om alles zo echt mogelijk te laten lijken, zoals het simuleren van gebruiks- en roestsporen. De ondergrond is grotendeels van hout, maar er werden ook andere materialen toegepast zoals plastic.

Bedenken, bouwen en schilderen

Het nabouwen en schilderen van een stoomlocomotief van 18 meter lang en 4 meter hoog, is geen alledaagse klus. Niets is wat het lijkt. Plastic buizen en slangen zijn gebruikt voor de ‘koperen’ leidingen en polyester platen voor de bekleding van het hout. De klinknagels zijn metalen stoelpootdoppen, de bel en de schoorsteen zijn gemaakt van modelschuim (makkelijk schuurbaar) en later bekleed met 2K-plamuur. De lasnaden zijn gesimuleerd met kit en later ingepoetst met decoratieverf om een gebruikt en roestig effect te creëren. Voor de bemanning van de trein zijn oude paspoppen gebruikt, maar de hoofden zijn bewerkt met 2K-plamuur om iedere pop zijn eigen karakter te geven.

Terechte winnaar

The Loc 6313 is geen simpel project geweest. Het is een imposant kunstwerk waar Arend zijn creativiteit, fantasie en vakkennis in heeft gestoken. Puur vakmanscha, passie, plezier en doorzettingsvermogen! Arend verdient hiermee terecht de Nationale Schildersvakprijs 2016.

Stemmen

De Nationale Schildersvakprijs wordt georganiseerd door drie onafhankelijke vakmedia in de schildersbranche: Eisma's Schildersblad, Schilders Vakkrant en Schildersvak.nl. Op dinsdag 1 november 2016 wordt de winnaar bekend gemaakt.