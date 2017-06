Provincie Overijssel bekrachtigt succes Zorg op locatie met subsidie

Zorg op locatie bundelt krachten tussen recreatieondernemers en zorgverleners

Zorg op locatie, de schakel tussen recreatieondernemingen en zorgverleners, heeft na een zeer succesvol pilot jaar in 2016 onlangs een subsidie verkregen van de provincie Overijssel. Dit is een belangrijke stap, want nu kan Zorg op locatie verder uitbreiden. Doel is om in het hele land zorgverleners en recreatielocaties als campings, hotels en vakantieparken bij elkaar te brengen zodat iedereen met een lichte zorgvraag gewoon op vakantie kan!

Ervoor zorgen dat iedereen op vakantie kan, ongeacht de zorg die nodig is. Dat is de missie van Zorg op locatie. Nu de groep 65-plussers en mensen met een lichte beperking steeds groter wordt, is het steeds vaker nodig om zorg te verlenen op vakantieadressen. Dan gaat het niet alleen om geplande zorg, maar ook bij acute zorg kan er direct ter plekke geholpen worden. Zorg op locatie bundelt daarom krachten van recreatiebedrijven en zorgverleners. In 2016 bleek al dat de vraag hiernaar zeer groot is. Oprichtster Carla Mastenbroek vertelt over het succes van vorig jaar: “Mensen met een lichte zorgvraag, denk aan die mevrouw met borstkanker, die meneer met een stoma en het gezin met een autistisch kind, kunnen vaak niet op vakantie als ze niet iets regelen voor wat betreft zorg. Ze willen meestal niet naar een speciaal verblijf voor mindervaliden, maar juist naar een ‘gewone’ camping of hotel. Als een recreatieverblijf zich aansluit als zorglocatie zorgen wij ervoor dat er de meest kwalitatieve zorg geleverd wordt.”

Verder uitbreiden

Met de subsidie kan Mastenbroek verder uitbreiden: “We gaan onze website, waarop mensen zoeken naar vakantieadressen inclusief zorg, verder automatiseren. Zo wordt het voor hen nog makkelijker om een vakantie inclusief zorg te boeken. De bij ons aangesloten recreatiebedrijven en zorgverleners krijgen zo extra klanten zonder dat ze daar zelf de pr of acquisitie voor hoeven te doen.” Ook worden de deelnemersvoorwaarden voor zorgverleners en recreatieondernemers verder doorontwikkeld. Zo blijft kwaliteit hoog in het vaandel staan.

