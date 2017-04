Publiekscentrum SHIP zeesluis IJmuiden open voor publiek

Het Sluis- en Haven Informatie Punt (SHIP) op het sluizencomplex in IJmuiden is op 30 maart 2017 geopend. Het nieuwe gebouw huisvest een vaste en wisselende tentoonstelling over het Noordzeekanaalgebied en de nieuwe zeesluis. Ook is er een lesruimte waar jongeren technieklessen krijgen, een aantal vergaderruimtes en een restaurant. Het SHIP neemt de bezoeker mee in het verhaal van de regio van nu en in de toekomst. Vanaf 31 maart 2017 is het SHIP open voor publiek. De opening werd verricht door gedeputeerde Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Elisabeth Post: ”In het SHIP wordt niet alleen aandacht besteed aan de grootste zeesluis van de wereld die hier in IJmuiden wordt gebouwd, maar ook zetten we hier de regio op de kaart op het gebied van economie, innovatie en werkgelegenheid. Het is een unieke mogelijkheid om te laten zien waar het bedrijfsleven in de regio mee bezig is en waar zij zich voor inzet. Ik ben dan ook verheugd met de realisatie van het SHIP, wat niet was gelukt zonder de inzet en hulp van vele partijen. Met deze brede steun ben ik ervan overtuigd dat het SHIP een succes wordt.”

Noordzeekanaalgebied

Naast informatie over de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden en het sluizencomplex, schenkt het SHIP ook aandacht aan de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied zoals innovatie en duurzaamheid en beroepsvoorlichting voor jongeren. Zo kan er in de tentoonstellingsruimte door een maquette van de zeesluis gewandeld worden en is er een techniekruimte waar dagelijks vele jongeren lessen volgen. Het SHIP omvat verder een ontvangst- en vergaderruimte en een restaurant met een fantastisch uitzicht over de nieuwe zeesluis en de omgeving.

Samenwerking

De provincie Noord-Holland heeft het informatiepunt op het sluizencomplex gerealiseerd in samenwerking met de gemeenten Amsterdam, Zaanstad, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Havenbedrijf Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, TATA en Rijkswaterstaat. Daarnaast hebben diverse sponsoren uit het bedrijfsleven de realisatie van het SHIP financieel mogelijk gemaakt. Het SHIP wordt geëxploiteerd door ShipAhoy, een project van voetbalclub Telstar.

Dagelijks open voor publiek

Vrijdag 31 maart om 10.00 uur opent het SHIP haar deuren voor het publiek. Het SHIP is dagelijks (ook op zondag) open van 09.30 uur tot 18.00 uur. Klik hier voor meer informatie.

Foto: provincie Noord Holland