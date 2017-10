Raad stemt in met verhuizing Museum van Bommel van Dam

Na tien jaar leegstand krijgt het oude postkantoor in Venlo definitief een nieuwe bestemming. De gemeenteraad van deze Limburgse stad heeft 25 oktober ingestemd met het voorstel van het college van B&W om Museum van Bommel van Dam naar het rijksmonument uit 1941 te laten verhuizen.

Vanaf 2019 neemt het museum met moderne kunst zijn intrek in het voorste gedeelte van het gebouw, de plek waar ooit de loketten stonden. Daarmee komt er dan een einde aan tien jaar leegstand. Pandeigenaar Boelens de Gruyter is blij met de nieuwe bestemming van het gebouw uit 1941 dat is ontworpen door Rijksbouwmeester Hoekstra in de stijl van het traditionalisme. Sinds de vastgoedontwikkelaar het rijksmonument kocht in 2011 heeft het zich hard gemaakt voor een culturele invulling. Zo heeft het ter voorbereiding al gezorgd dat de bestemming van het pand is gewijzigd van kantoor naar centrumdoeleinden (waaronder detailhandel, horeca en galeries of ateliers vallen).

Discovery Experience

“We merkten dat er veel vraag was vanuit de culturele sector”, vertelt Maarten de Gruyter. “Dat sloot perfect aan bij onze visie. We hadden natuurlijk ook voor horeca of woningen kunnen gaan, maar we wilden met dit bijzondere gebouw vooral kijken naar hoe we hier iets bijzonders konden neerzetten dat echt iets zou toevoegen aan de stad.” Een museum was voor De Gruyter al snel een serieuze optie. Dat het 11.000 m2 grote pand zich hiervoor perfect leent, werd in 2015 duidelijk met de tijdelijke vestiging van de Discovery Experience. Dit was een half jaar durende Venlose dependance van wetenschaps- en techniekmuseum Continium in Kerkrade, dat destijds dicht was voor een verbouwing.

Meerwaarde De Gruyter is dan ook blij dat Museum van Bommel van Dam naar het oude postkantoor aan de Keulsepoort verhuist. “Het is de perfecte invulling voor dit bijzondere gebouw en op deze manier wordt echt een meerwaarde voor de stad gecreëerd. Het is fijn dat ook de gemeenteraad achter dit plan staat en er nu begonnen kan worden met de herontwikkeling van dit prachtige, historische pand.” Het museum verlaat de huidige locatie aan de Deken van Oppersingel al op 1 november en zal de komende twee jaar op verschillende locaties in de stad exposities organiseren. Het oude postkantoor wordt in de tussentijd voor een kleine 5 miljoen euro verbouwd. In het vier verdiepingen (inclusief de kelder) tellende gebouw komen onder andere twee expositieruimtes, een plek voor workshops, een depot en een werkplaats.