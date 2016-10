Recordaantal bezoekers Dag van de Openbare Ruimte

De Dag van de Openbare Ruimte heeft haar vuurdoop in de Jaarbeurs uitstekend doorstaan. Het recordaantal van 5.800 bezoekers is een stijging van bijna 14% ten opzichte van de editie in 2015. De belangrijke factor ‘sfeer’ waar de beurs bekend om staat, blijkt ook in een grotere hal te werken. “De beurs onderscheidt zich door de aanwezigheid van veel bedrijven die wij binnen gemeenteland voor de vele vakdisciplines nodig hebben.” (Bezoeker editie 2016)

Gemeente Utrecht en Jaarbeurs trots

Wethouder Kees Geldof van Gemeente Utrecht en Bart Molmans (verantwoordelijk innovatie en ontwikkeling bij de Jaarbeurs) openden afgelopen woensdag op het Hoofdpodium in de Jaarbeurs de Dag van de Openbare Ruimte. Zij spraken daar namens de gemeente Utrecht en de Jaarbeurs hun trots uit voor het gastheerschap van het grootste openbare ruimte evenement in Nederland.

Tot volgend jaar ..

Volgend jaar bent u weer van harte welkom in de Jaarbeurs in Utrecht. Dan vindt de vakbeurs plaats op 27-28 september 2017. Klik hier voor informatie.