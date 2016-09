Recreatie Vakbeurs breidt uit

Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg breidt over een kleine maand uit met een nieuw themaplein ‘Happy Camping’. Een nieuw plein dat doet denken aan een camping of vrijetijd-wonderland, ingericht door Designstudio van Ginniken met producten van exposanten. Happy Camping is een geheel nieuw concept. “Dit plein mag in al onze bescheidenheid spectaculair genoemd worden”, legt Tom Verbeek namens Evenementenhal uit. “Op Happy Camping mogen exposanten hun producten presenteren. Evenementenhal zorgt voor een mooie locatie van hun producten, te midden van alle andere (speel)toestellen, huisjes, chalets, caravans en andere producten.” Om deze sfeer optimaal te maken zijn er een aantal voorwaarden voor deelname aan Happy Camping. Alle producten en systemen moeten toegankelijk zijn en gebruikt kunnen worden. Dat wil zeggen: geïnstalleerd, verankerd en getest. Ook dient hierbij de techniek (slagbomen, tapzuilen) en de veiligheid en diefstalgevoeligheid in ogenschouw genomen worden. Happy Camping zal door het facilitairteam van Evenementenhal, in samenwerking met designstudio Van Ginneken worden ingericht. De exacte locatie van de producten zal dan ook door deze samenwerking bepaald worden. Er wordt hierbij constant gedacht aan de totaalbeleving van de bezoeker. Evenementenhal biedt geïnteresseerden voor deelname aan Happy Camping (alleen dit jaar) gratis een extra presentatiemogelijkheid aan. “Als belangstellenden deelnemen aan Happy Camping, krijgen ze maximaal 10 procent van hun stand afmeting cadeau”, zegt Verbeek. Bedrijven kunnen hun deelname aan Happy Camping tot en met vrijdag 23 september kenbaar maken bij Adviseur Tom Verbeek (tel.: 0523-289891 of tomverbeek@evenementenhal.nl)

Jaarlijks weten zo’n 7.500 bezoekers uit de noordelijke provincies de weg naar de Recreatie Vakbeurs in Hardenberg te vinden. Zelfs een klein aantal bezoekers kwam tijdens vorige edities uit Duitsland, België en Luxemburg. Dit maakt Recreatie Vakbeurs Hardenberg tot de recreatiebeurs van Noordoost-Nederland. De driedaagse vakbeurs vindt plaats op 8, 9 en 10 november 2016. Belangstellenden kunnen hun stand boeken via www.evenementenhal.nl/recreatie.