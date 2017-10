Recreatie Vakbeurs groeit van 3 naar 7 beurshallen

Recreatie Vakbeurs ontwikkelt zich razendsnel. Het evenement voor de verblijfsrecreatie groeit van 3 hallen in 2016 naar 7 in 2017. Daarmee zijn alle beurshallen in gebruik. Recreatie Vakbeurs is daarmee uit haar regionale jasje gegroeid en wordt dit jaar landelijk gepositioneerd. Het succesvolle verzamelplein ‘Happy Camping’ maakt net als in 2016 onderdeel uit van de beurs. Nieuwe concepten zijn: ‘Happy Beach’ en een volledig ingericht zwembadplein door belevingsarchitect Stan de Haas.Waar Happy Camping vorig jaar de absolute blikvanger was van de beurs, zal dit jaar de vloer gevuld zijn met meer spectaculaire themapleinen. Een tweede grote trekpleister van Recreatie Vakbeurs is de ‘Spelen & Bewegen Hal’. Het themaplein ‘Happy Beach’ maakt deel uit van deze hal. Hier bevindt zich een live speeltuin waar bezoekers geïnspireerd worden door verschillende speeltoestellen en attracties in een sfeervolle beach entourage. Deelname aan dit plein is niet meer mogelijk. Alle beschikbare plekken zijn nu – twee maanden voor beurs – uitverkocht. Dat geldt ook voor alle plekken in Hal 2 (Interieur & Styling).

Landelijke bezoekerscampagne

Al 200 deelnemers hebben zich ingeschreven voor Nederlands grootste recreatiebeurs. Daarmee is het exposantenaantal van vorig jaar (185) overtroffen. De organisatie mikt dit jaar op bezoekers uit alle windstreken van het land en daarbuiten. Daarom worden in de komende twee maanden bezoekers via een landelijke campagne uitgenodigd om de beurs te bezoeken. Om de kwaliteit van de bezoeker niet uit het oog te verliezen, worden bezoekers zorgvuldig door de exposant geselecteerd door middel van de uitnodigingsservice. Het merendeel van de bezoekers bestaan uit (vakantie)park- en campingeigenaren en recreatie-ondernemers met diverse disciplines.

Positieve vooruitzichten

“De beurs is compleet en ambitieus en dat wordt ook gezien buiten de regio en de landgrenzen”, zegt organisator Tom Verbeek. “Met zeven aangeklede beurshallen en meerdere themapleinen moet op Recreatie Vakbeurs alles te vinden zijn waar het hart van de recreatieondernemer sneller van gaat kloppen. Met een record aantal deelnemers en een ruime verdubbeling van het beursoppervlakte zijn de vooruitzichten voor eind november alleen maar positief. De beurs staat al jaren eenzaam aan de top als het gaat om vakevents binnen de recreatiebranche, die positie gaan we verstevigen.”

Openingstijden Recreatie Vakbeurs

Recreatie Vakbeurs vindt op 28, 29 en 30 november 2017 plaats in Evenementenhal Hardenberg. Op alle beursdagen is het recreatie-evenement te bezoeken van 12.00 tot 20.00 uur. Parkeren is voor alle belangstellenden gratis. Meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.