RekreaVakkrant en Recreatie Vakbeurs Hardenberg favoriet

Uit het Marketingrapport Verblijfsrecreatie 2017 blijkt dat ondernemers in de verblijfsrecreatie (kampeerbedrijven en bungalowparken) vakbladen en vakbeurzen het meest raadplegen voor het bijhouden van vakkennis en voor het inwinnen van informatie over producten en leveranciers. Naast de vakbladen en vakbeurzen raadpleegt men tevens veel websites van leveranciers en vormt mond-tot-mond informatie ook een belangrijke informatiebron. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat nieuwe mediavormen zoals apps op een smartphone of tablet en webinars in toenemende mate worden gebruikt voor het vergaren van informatie. Social media netwerken worden door 38 procent van de recreatieondernemers geraadpleegd voor vakkennis en informatie over producten en leveranciers.

Vakbladen

Van alle vakbladen binnen de recreatiebranche wordt de RekreaVakkrant veruit het meest gelezen; 84 procent van de ondervraagde ondernemers leest RekreaVakkrant. Naast een goed bereik van RekreaVakkrant is de leesintensiteit ook goed. 65 Procent van de lezers leest het vakblad grotendeels of helemaal. De top vier van meest gelezen vakbladen wordt gecompleteerd door Recreactie, Caravannen en Recreatie & Toerisme.

Vakbeurzen

65 Procent van de ondernemers in de verblijfsrecreatie geeft aan dat het bezoeken van vakbeurzen een belangrijk middel is voor het bijhouden van vakkennis en voor het inwinnen van informatie over producten en leveranciers. Het afgelopen jaar heeft 71 procent van de ondervraagde ondernemers tenminste één vakbeurs bezocht. Hierbij was de Recreatie Vakbeurs te Hardenberg de absoluut favoriete vakbeurs qua aantal bezoekers. Naast het grootste aantal bezoekers kent de Recreatie Vakbeurs te Hardenberg tevens het grootste aandeel bezoekers dat de vakbeurs en positieve waardering geeft. De komende editie van de Recreatie Vakbeurs vindt plaats op 28, 29 en 30 november 2017 in de Evenementenhal Hardenberg. Een bezoek waard, aldus de ondervraagde ondernemers in de verblijfsrecreatie.

Over het Marketingrapport Verblijfsrecreatie 2017

Het Marketingrapport Verblijfsrecreatie 2017 biedt een actueel en compleet overzicht van het inkoopgedrag, de toeleveranciers en hun marktposities, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie in Nederland. De markt en het oriëntatie- en inkoopgedrag van kampeerbedrijven en bungalowparken is helder in beeld gebracht. Het onderzoeksrapport telt 79 pagina’s op A4-formaat en is in kleurendruk uitgevoerd. Het rapport is Nederlandstalig. Vormt de verblijfsrecreatie uw doelgroep dan is het onderzoeksrapport een absolute aanrader. Meer informatie over het onderzoeksrapport vindt u op www.marktdata.nl.