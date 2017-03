De Rietkraag viert 10-jarig bestaan!

Wat begon als het realiseren van een droom van een oud-schooldirecteur uit Lemelerveld is uitgegroeid tot een gastvrij natuurkampeerterrein met 40 kampeerplaatsen direct gelegen aan het water van het Overijssels Kanaal bij Lemelerveld. Hier zijn gezinnen met jonge kinderen en volwassenen zonder kinderen tegenwoordig te gast bij Eveline en Sander Braam om hun vakantie te beleven in de natuur.

Comfort en duurzaamheid

Daar waar de meeste mensen bij een natuurkampeerterrein denken aan een veldje in het bos met een koudwaterpunt en een toiletje, is bij de oprichting van de Rietkraag voor een andere insteek gekozen. Comfort voor de gasten en duurzaamheid vind je over het gehele kampeerterrein terug. De luxe sanitaire voorzieningen en een verblijfsruimte met keuken voor de gasten zijn vrij te gebruiken. Op het gehele terrein is er gratis wifi. Zelfgemaakte pizza’s bak je in de houtgestookte oven. Speel een potje tafeltennis of zoek verkoeling in het kanaal met een plons, kano of supplank. De GreenKey, is het internationale keurmerk voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toeristische en recreatieve sector. De Rietkraag heeft een gouden status.

Vanaf dit seizoen is het ook mogelijk om de volledige kampeeruitrusting (tent, bedden, stoelen, etc.) te huren. Lekker makkelijk en helemaal handig als je voor een fietskampeervakantie kiest. Via Geardropper stel je zelf je uitrusting samen en deze staat klaar op je aankomstdag. Zin in een ontspannen eerste nacht? De Rietkraag kan ook de tent voor je opzetten! De Rietkraag is het bewijs dat genieten van de natuur en comfort hand in hand kunnen gaan. De flora op het natuurkampeerterrein is in 10 jaar uitgegroeid tot een fraaie samenstelling van berkenbos, een fruitgaard en mooie hagen van veldesdoorn. Op dit terrein vindt ieder een plek waar men zich thuis voelt. Klik hier voor meer formatie.