Romeinen leefden in luxe achter de limes

Fietsroute langs Romeinse schatten

Op 20 april is een bijzondere fietsroute geopend die 28 plekken uit de tijd van de Romeinen met elkaar verbindt. Aan de route van 49 kilometer staan bij veel van de hotspots informatiepanelen en kan er op diverse plekken met de mobiele telefoon een verhaal over die plek in de Romeinse tijd worden beluisterd. Ook zijn er onderweg prachtige 360 graden-animaties waarmee je kunt rondkijken in het leven van toen. De route kan met een gratis route-app worden gevolgd en er is een handige routegids verschenen. Het geheel is tijdens een feestelijke opening op Kasteel Wijchen gepresenteerd. Het geheel kwam tot stand door samenwerking tussen de gemeenten Heumen, Nijmegen, Wijchen en het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen.

Luxe achter de Limes

De Romeinen kwamen ruim 2000 jaar geleden naar het Rijk van Nijmegen. Dichtbij de stad Ulpia Noviomagus (Nijmegen-west) lag de basis van een groot leger. In de stad leefden niet alleen Romeinen, maar ook Bataven en mensen uit andere delen van het Romeinse rijk. In de fraaie omgeving lieten de rijkere burgers prachtige villa’s bouwen. Ze leefden in luxe ten zuiden van de limes, de grens van het Romeinse Rijk. De nieuwe fietsroute Luxe achter de Limes laat zien waar zij woonden en hoe zij leefden. Bij een aantal hotspots staan informatiepanelen over de betreffende locatie. Sommige panelen maken deel uit van het historische project ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’ en laat online, met de mobiele telefoon te bekijken, extra afbeeldingen en filmpjes zien. De route heeft drie officiële startpunten; het Valkhof in Nijmegen, het Kerkplein in Malden en het Kasteel in Wijchen.

Routegids en route-app

De route is te volgen met een kleurrijke gids met handige overzichtskaarten. De fietsroute wordt nog leuker met de gratis app. De app is gemaakt voor jong en oud. Met de app kunt u 360 graden rondkijken in de Romeinse tijd. Op vijf locaties in Heumen, Nijmegen en Wijchen zijn 3D reconstructietekeningen gemaakt. Deze geven een levendig beeld van de Romeinse geschiedenis van de stad Ulpia Noviomagus en het villa-landschap in de regio. De app bevat ook een game. Hiermee ga je onderweg op zoek naar de Romeinse schatten. Vind ze en ‘graaf ze op’ om je eigen digitale Romeinse museum in te richten. De app is gratis te downloaden in de appstores. De routegids is verkrijgbaar bij de VVV’s in het Rijk van Nijmegen.

Doe mee met de quiz

Iedereen die vanaf 29 april de quiz in de app speelt, maakt kans op een eigen Romeinse scherf. Wanneer er voldoende punten in de quiz zijn behaald kan de originele Romeinse scherf worden opgehaald op een van de drie startlocaties van de fietsroute (Museum Kasteel Wijchen, Museum het Valkhof, Bibliotheek Malden). De scherf is afkomstig van Romeinse opgravingen in Nijmegen. Deze startdatum is bewust gekozen, omdat dan de landelijke Romeinenweek ook start. De Romeinenweek is dit jaar van 29 april tot 7 mei. Hechte samenwerking Route-app en de routegids zijn op 20 april geopend door leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Heumen, Nijmegen en Wijchen en de directie van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen. Deze vier partijen werkten intensief samen bij de totstandkoming van het nieuwe product. Realisering werd mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de provincie Gelderland.