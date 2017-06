Rondvaartboten in Amsterdam

Het plan om het aantal grote rondvaartboten in de grachten van Amsterdam te beperken gaat van tafel. De Raad van State wijst de tijdelijke vergunningen voor 13 Amsterdamse rederijen af. Zij krijgen hun oude vergunningen terig. Deze gelden voor onbeperkte tijd. Voor boten van 14 meter of langer wil de gemeente het mes in een aantal vergunningen zetten. Deze boten zouden de doorstroom op der grachten bemoeilijken. Daarom kwam er een nieuw vaarbeleid, waarbij de vergunningen voor traditionele rondvaartbedrijven werden ingetrokken. Het stadsbestuur moet van de Raad van State met betere redenen komen. Bron: het Financieele Dagblad.