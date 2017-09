Roompot Vakanties bouwt nieuw hoofdkantoor in Goes

Het hoofdkantoor van Roompot Vakanties verhuist in de loop van 2019 van Kamperland naar Goes. Ook de medewerkers van het kantoor in Middelburg worden ondergebracht in de nieuwe locatie. Het vakantieconcern blijft groeien en in de huidige kantoren is niet genoeg ruimte voor al het personeel. Het nieuwe pand verrijst aan de Nansenbaan en biedt plek voor zo’n 400 medewerkers.

Het nieuwe kantoor komt pal naast de A58 te liggen, het drukste stukje snelweg van Zeeland waar dagelijks ruim 60.000 mensen langsrijden. De uitbreiding van het kantoor is noodzakelijk door de groei van het bedrijf, maar Roompot hoopt door de gunstigere ligging ook makkelijker nieuw personeel aan te trekken. “We hebben heel veel vacatures die moeilijk ingevuld kunnen worden”, zegt CEO Jurgen van Cutsem. “De locatie in Goes is dichtbij allerlei voorzieningen, dus we hopen dat we daardoor makkelijker mensen kunnen werven.”

Goed voor Goes

Wethouder Derk Alssema (Economische Zaken) van de gemeente Goes kijkt uit naar de komst van Roompot: “Het maakt me trots dat het bedrijf kiest voor bedrijventerrein De Poel, dat onlangs door weekblad Elsevier werd uitgeroepen tot een economische toplocatie. Het is goed voor Goes, maar ook voor de regio, voor heel Zeeland. Het brengt werkgelegenheid en bedrijvigheid met zich mee, dat is heel mooi.” Alle huidige personeelsleden verhuizen mee naar de nieuwe locatie. De afstand (ongeveer twintig kilometer) tussen het nieuwe hoofdkantoor en de oude kantoren in Kamperland en Middelburg is voor alle personeelsleden te berijden. Het project zit nog in de tekenfase, details van het kantoor zullen in een later stadium bekend worden gemaakt. Het nieuwe pand in Goes wordt duurzaam gebouwd en gaat naar verwachting open in het tweede kwartaal van 2019. Het kantoor in Kamperland zal op termijn een andere bestemming krijgen, van het kantoor in Middelburg loopt de huurtermijn af.