Roots Natuur-event op de Hoge Veluwe

Natuurmagazine Roots bestaat 5 jaar en organiseert daarom op zaterdag 17 september a.s. het Roots Natuur-event in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Een evenement voor natuurliefhebbers met excursies, workshops, lezingen, stands en safari’s met de boswachter. Tussen 10:00 en 18:00 uur zijn er tal van activiteiten voor wie houdt van natuur en actief zijn in de natuur. Lezingen zijn er o.a. van André Donker, boswachter en columnist van Roots, en ecoloog Hugh Jansman, die vertelt over de wolf en diens mogelijke terugkeer in Nederland. Met boswachter Henk Ruseler kunnen bezoekers op safari en er is een fietsexcursie, waarbij gebruikt gemaakt kan worden van de bekende gratis Witte Fietsen van het Park. Verder is er een huifkarexcursie en een verrekijker-excursie. Het is de bronsttijd van de edelherten, en dus kunnen bezoekers ook deelnemen aan speciale bronstexcursies. Verder een vogelquiz van de Vogelbescherming, de Natuurdetective voor kinderen en workshops natuurfotografie met medewerking van natuurfotografie.nl.

Bovendien wordt op deze feestelijke dag de winnaar van de Roots Natuurfotowedstrijd 2016 bekendgemaakt in de Hoedzaal, grenzend aan het centrale plein van het Park, waar alle activiteiten plaatsvinden of starten. Op het plein staan tal van stands van partners van Roots, en natuurlijk is de redactie aanwezig. Jacqueline de Veer van Roots: ‘Het is niet voor niets dat we hebben gekozen voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe als locatie voor ons evenement. We hebben al jaren een warme band met het Park, een van de meest afwisselende natuurgebieden van Nederland en het ligt ook nog eens erg centraal.’

Kijk voor meer informatie over Roots en het Natuur-event op www.rootsmagazine.nl/natuurevent, zie ook www.hogeveluwe.nl/roots.