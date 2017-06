Routes in Noord-Brabant in de top drie van Nederland!

Uit onderzoek in opdracht van Routebureau Brabant blijkt dat de fiets-, mountainbike (mtb)-, wandel-, ruiter- en vaarroutes in Noord-Brabant een zeer hoge waardering krijgen van gebruikers. Bovendien blijkt dat de bestedingen tijdens een Routeactiviteit in Noord-Brabant zijn toegenomen, terwijl landelijk juist een daling te zien was. Een wandeling in Brabant wordt beoordeeld met maar liefst een 7,7 en een fietstocht in Noord-Brabant krijgt zelfs een 8,1! Noord-Brabant scoort bovendien goed met een 2e plek als mountainbikeprovincie en een 3e plek als ruiter-, fiets- en wandelprovincie. Ook nemen de bestedingen per activiteit nemen toe, terwijl deze landelijk juist minder hard zijn gegroeid of zelfs zijn afgenomen. Daarnaast is er een duidelijk groei in vakanties waarin gefietst (+12%) of gewandeld (+13%) wordt. Bovendien bezoeken meer mensen buiten Noord-Brabant onze prachtige provincie voor een fiets- of wandelactiviteit. In twee jaar leidde dit tot 950.000 (+31%) meer wandelingen en 800.000 extra fietstochten (+89%) door niet-Brabanders. Ook Brabanders zelf genieten volop van de prachtige wandelroutes in de provincie. Maar liefst 60% van de Brabanders trekken regelmatig de wandelschoenen aan om van de omgeving te genieten. Na Noord-Brabant is Zuid-Holland de belangrijkste herkomstprovincie met 1,2 miljoen wandelaars. Ongeveer de helft van deze wandelaars komt uit regio Rotterdam. Zowel wandelaars als fietsers weten het uitgebreide knooppuntnetwerk goed te vinden. In een jaar tijd is hier in totaal 8,2 miljoen keer gebruik van gemaakt.

Beleving is belangrijk

De hoge waardering van onze routes bevestigt de strategie van Routebureau Brabant om meerwaarde te bieden aan de routes in Brabant. Zo zetten enthousiaste vrijwilligers zich jaarrond in om de routes structureel te onderhouden en speelt het Routebureau in op de behoefte van Routegebruikers. Nathalie Verdult, Coördinator Routebureau Brabant: Routegebruikers willen extra beleving onderweg en zijn hiervoor bereid verder te reizen. Met themaroutes rondom Brabantse Iconen zoals Vincent Van Gogh, geboren en getogen in Noord-Brabant, spelen we hierop in.” Kijk voor informatie over routes in Brabant op de site.