Ruim 150.000 bezoekers backstage tijdens het Weekend van de Wetenschap

Ruim 150.000 bezoekers hebben afgelopen weekend één van de 275 deelnemende locaties van het Weekend van de Wetenschap bezocht. Door heel Nederland openden op 1 en 2 oktober een recordaantal bedrijven, instituten, universiteiten, (onderzoeks-)instellingen en musea hun deuren voor het publiek om hen kennis te laten maken met de wereld van wetenschap en technologie. Zij organiseerden samen maar liefst 1.500 activiteiten voor jong en oud met als doel Nederland te laten ervaren hoe belangrijk en interessant wetenschap en technologie zijn en wat de onmisbare bijdrage hiervan is aan onze toekomst. Op 26 september startte het Weekend van de Wetenschap samen met het UMC Utrecht Hersencentrum het landelijke publieksonderzoek naar hallucinaties, ‘Zie ik spoken?’. Binnen één week hebben al ruim 7500 mensen de online test gedaan. Iedereen kan het hele jaar door aan het onderzoek deelnemen via www.hetweekendvandewetenschap.nl.

Tijdens het Weekend van de Wetenschap kon men onder andere ontdekken hoe Dairy Campus onderzoek doet naar alle facetten van de melkveehouderij zoals beweiding, voeding, melkkwaliteit, fokkerij en huisvesting. In het Science Park, bij het Anton Pannekoek Instituut, werden rondleidingen gegeven door de koepels en kreeg men uitgelegd hoe telescopen werken en hoe ze gebruikt worden voor onderzoek. Het Stedelijk Museum wijdde een middag aan de restauratie van kunst en men kon er leren welke technieken er gebruikt worden en hoe er wordt omgegaan met verschillende kunstvormen. Daarnaast waren er backstage bezoeken mogelijk bij ESA-ESTEC, inclusief een ontmoeting met André Kuipers, Limburg Circulair en Het Mauritshuis.

Ambassadeurs Weekend van de Wetenschap Nienke de la Rive Box en Rolf Hut

Presentatrice Nienke de la Rive Box (Klokhuis, 3opReis) en Wetenschapper aan de TU Delft, Rolf Hut, waren als ambassadeurs op 1 & 2 oktober aanwezig op verschillende locaties waar de bezoekers hen konden ontmoeten. Zo ging Nienke naar de Vrije Universiteit van Amsterdam en naar PPG, de verffabriek in Amsterdam, waar zij zelf mocht ervaren hoe verf gemaakt wordt. Rolf was tijdens het weekend onder andere te vinden bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, waar hij een interactieve lezing gaf en beide ambassadeurs waren zondagmiddag bij de Uitvindshow in NEMO Science Museum aanwezig waar twee teams van jonge uitvinders streden om een echte uitvindbokaal. Rolf Hut: “ik heb kinderen die voor het weekend dachten dat wetenschap “niet voor hun was” tijdens de uitvindshow in NEMO Science museum de dumbo-drone-vliegende-gieter, de-bureaustoel-die-achter-je-aanrijdt en de rolstoel-met-flipperkast-uitbreiding zien maken. Ik hoop dat ze bij mij komen afstuderen, wat een talent!” Nienke de la Rive Box: “Het was een geweldig weekend en ik heb zelf ook weer nieuwe dingen ontdekt in de wereld van wetenschap en technologie. Er gebeurt zoveel op dit gebied, daar sta je helemaal niet bij stil. En doordat allerlei locaties door het hele land hun deuren openen is er voor iedereen wel iets interessants om te bezoeken. Tegelijkertijd is het ook leuk om te zien hoe je elkaar kan inspireren, zoals bij de uitvindshow in Nemo waar jonge uitvinders lieten zien hoe je zelf slimme uitvindingen maakt.”

Het Weekend van de Wetenschap

Jaarlijks organiseert NEMO met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Weekend van de Wetenschap. Dit grootste landelijke technologie- en wetenschapsevenement van Nederland wordt gerealiseerd dankzij de vele organisaties die tijdens het Weekend van de Wetenschap voor het publiek hun deuren openen. Het doel: Nederland te laten ervaren hoe belangrijk en interessant wetenschap en technologie zijn en wat de onmisbare bijdrage is aan onze toekomst. Het Weekend van de Wetenschap vindt plaats in het eerste weekend van oktober.

Eén weekend, 48 uur volledig in het teken van wetenschap en technologie

Foto: WvdW ambassadeurs Nienke en Rolf presenteren de uitvindshow in Nemo. Fotocredit: DigiDaan