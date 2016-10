Ruim 300 bezoekers op zonnige 7e Nationale Gazon Demodag

Onder een stralende najaarszon lieten ruim 300 hoveniers, groenbeheerders, groenleerlingen en toeleveranciers zich woensdag 21 september jl. informeren op de 7e editie van Nationale Gazon Demodag. Op het bedrijf van Kuypers Graszoden in Biezenmortel werden de bezoekers door expertbedrijven uit de sector bijgepraat over de nieuwste inzichten, technieken en materialen rondom de aanleg en het onderhoud van gazons. Een videoterugblik en verslag is te vinden op de site.

“In de zeven jaar dat wij de Nationale Gazon Demodag organiseren, hebben we inmiddels duizenden groenprofessionals mogen ontvangen. Ook vakscholen met hoveniersopleidingen weten ons te vinden”, zegt René de Munnik namens de organisatie. “Graskunde is een vak dat niet veel groenbeheerders meer tot in de puntjes verstaan. “Hier reiken we in kort tijdbestek veel van die kennis en expertise op een presenteerblaadje aan. Het is de praktijkgerichte opzet met veel demonstraties die bijzonder wordt gewaardeerd. We gaan ons dus zeker weer opmaken voor een nieuwe editie in 2017!”

Nationale Gazon Demodag is een initiatief van graszaadbedrijf Limagrain/Advanta, meststoffenleverancier DCM en mechanisatiebedrijf Staadegaard en wordt mede mogelijk gemaakt door Kuypers Graszoden, Vredo, Stierman De Leeuw, Van den Borne en Eurofins Agro.