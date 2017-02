’s-Hertogenbosch winnaar van de Netwerk Citymarketing Award 2017

Tijdens de Dag van de Citymarketing, het jaarcongres van het Netwerk Citymarketing, dat op 14 februari 2017 heeft plaatsgevonden, is bekend gemaakt dat de jury- en de publieksprijs Netwerk Citymarketing Award 2017 gewonnen zijn door ‘s-Hertogenbosch met Jheronimus Bosch 500 jaar: gezamenlijk gastvrij. Uit het juryrapport kwam naar voren dat de kwaliteit van de 5 genomineerde inzendingen hoog was en dat alle initiatieven een zeer reële kans maakten om de award te winnen. ’s-Hertogenbosch heeft een zeer succesvol jaar gekend, waarbij een maximaal rendement gerealiseerd is en de lokale, nationale en internationale impact van het Jheronimus Bosch 500 jaar groot was.

5 genomineerden Netwerk Citymarketing Award

Uit een dertigtal inzendingen zijn 5 genomineerden gekozen, die allen met hun inzending aangetoond hebben dat zij het afgelopen jaar een significante bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied citymarketing. De genomineerden waren: – Gemeente ‘s-Hertogenbosch met Jheroniums Bosch 500 jaar: gezamenlijk gastvrij – Leiden Marketing met Leiden stad van ontdekkingen/campagne T-Rex ontdekt – Bureau Citybranding / CommunicatieLab gemeente Den Haag met Merkboek Den Haag – Marketing Groningen met Wintercampagne Bowie 2015 – Citymarketing Ede met Ede kiest voor Food: van zaadje tot appelboom die nu vrucht gaat dragen. De juryprijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Erik Braun, Erasmus Universiteit Rotterdam. De overige juryleden bestonden uit Robert Govers, Richard Stomp, Ward Rennen, Martin Boisen en Gré Beekers. De publieksprijs kwam tot stand door digitale stemming van de aanwezigen. Ruim 175 citymarketeers, beleidsmedewerkers, adviseurs, studenten en belangstellenden hebben aan de Dag van de Citymarketing in ‘s-Hertogenbosch deelgenomen. Inspirerende sprekers en actuele onderwerpen zorgden voor een dynamische dag.