Safari Resort Beekse Bergen unieke vakantiebestemming in Nederland!

Beekse Bergen wordt door eigenaar Libéma uitgebreid met Safari Resort Beekse Bergen waar gasten letterlijk hun vakantie tussen de dieren beleven. De realisatie van Safari Resort Beekse Bergen vergt een investering van ruim 100 miljoen euro. In een gebied van 42 hectare wordt het resort in twee fases gerealiseerd, waar luxe lodges, safaritenten en boomhutten verspreid over savannes en bosgebieden komen te staan. Safari Resort Beekse Bergen zal naar verwachting nog voor de zomer van 2018 haar eerste gasten mogen verwelkomen. Inmiddels is er gestart met de voorbereidende werkzaamheden.

Unieke safaribeleving

Beekse Bergen bestaat op dit moment uit Safaripark Beekse Bergen, Speelland Beekse Bergen, Event Center Beekse Bergen en Vakantiepark Beekse Bergen. Op het terrein van het voormalige Safaricamp Beekse Bergen wordt het nieuwe Safari Resort Beekse Bergen gerealiseerd. “Wakker worden tussen leeuwen, zebra’s, giraffen en nog veel meer bijzondere dieren: we gaan onze gasten in Safari Resort Beekse Bergen deze unieke belevenis bieden!”, aldus Dirk Lips, directeur en grootaandeelhouder van Libéma, die met de realisatie van Safari Resort Beekse Bergen een droom waarmaakt. Gasten staan vanuit hun luxe lodge, safaritent of boomhut meteen oog in oog met de meest bijzondere dieren. Hun safari kunnen ze vervolgen per voet, boot, bus of auto in Safaripark Beekse Bergen om daar nog veel meer dieren te ontdekken.

Realisatie Safari Resort Beekse Bergen

Safari Resort Beekse Bergen wordt in twee fases gerealiseerd. Nog voor de zomer van 2018 opent het resort met 239 accommodaties die verschillen in type, in grootte, in faciliteiten en in thematisering. Later zullen er, in fase twee, nog 186 accommodaties aan Safari Resort Beekse Bergen worden toegevoegd.

Ecologische hoofdstructuur

Gedurende de ontwikkeling van Safari Resort Beekse Bergen staat het landschappelijk raamwerk centraal. In nauwe samenwerking met Stichting Milieufederatie Brabant is een plan gemaakt om de ecologische hoofdstructuur van het gebied te behouden en beschermen. De natuur- en landschapswaarden zijn van essentieel belang voor het in stand houden van een attractief en recreatief klimaat. Met deze uitbreiding waarborgt Libéma de unieke en hoogwaardige dag- en verblijfsrecreatieve in Nederland. Het resort is innovatief en wordt duurzaam gebouwd volgens het cradle to cradle (C2C) principe, all-electric. De komst van het resort versterkt het (meerdaagse) verblijfstoerisme en de werkgelegenheid in Brabant. Het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen zal in fase één groeien met 256 fte’s en in fase twee met 158 fte’s.