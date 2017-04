Sail naar Texel!

Pre-Sail pakt uit met optreden Ali B. op de haven – Texel ideale uitvalsbasis voor Sail Den Helder

Pre-Sail Texel belooft een geweldig spektakel te worden. Op 21 juni vindt de officiële opening van het grote evenement Sail Den Helder plaats in de haven van Oudeschild, waar al vijf imposante tallships te zien zijn. Net als in het VOC-tijdperk gaan op 22 juni bij de start van Sail Den Helder grote aantallen zeilschepen voor anker op de Rede van Texel. Pre-Sail Texel is een feest op zich: een prominente Nederlander houdt de jaarlijkse Rede van Texel, er zijn vrij toegankelijke optredens van onder meer Ali B en Tim Akkerman en vanuit Oudeschild is het mogelijk een rondvaart langs de zeilschepen te maken. Opmerkelijk detail: aan Sail Den Helder, dat van 22 tot 25 juni plaatsvindt, doen meer zeilboten mee dan aan Sail Amsterdam. De veerboot naar Texel vaart daar gewoon tussendoor! Voor de combinatie van Sail Den Helder met de Marinedagen worden 400.000 à 500.000 bezoekers verwacht. Toch is het heel gemakkelijk om de drukte te ontlopen en een fijne plek om te overnachten te vinden: op slechts 20 minuten varen van Sail Den Helder ligt het eiland Texel met een ruim aanbod van hotels, vakantiewoningen, campings en B&B’s. Texel is de ideale uitvalsbasis voor Sail Den Helder: vanaf de veerboot stap je zó de gezellige drukte in en na afloop kom je heerlijk tot jezelf in een wereld van rust, ruimte en schoonheid. Voor het boeken van accommodaties en meer info zie www.sailnaartexel.nl.

foto: sailnaartexel.nl