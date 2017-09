Schaatsen tussen de treinen in het Spoorwegmuseum

De thermometer tikte deze week nog de 30 graden aan, maar het Spoorwegmuseum denkt al aan de koude wintermaanden. In de kerstvakantie van 23 december 2017 t/m 7 januari 2018 zet het Spoorwegmuseum met Winter Station een lange traditie voort: er kan weer geschaatst worden tussen de treinen! Het hele museum wordt sfeervol winters aangekleed met een antieke carrousel, kerstbomen en feestverlichting. Dagelijks is er een gevarieerd programma met muziek en (kinder)activiteiten. Op diverse plekken in het museum kan gegeten worden, van oliebollen en poffertjes tot dineren in een historisch restauratierijtuig.

Naast alle winterse gezelligheid is tijdens Winter Station het hele Spoorwegmuseum in vol bedrijf. Eerder opende het museum het Techlab waar je al doende van alles leert over de techniek achter de trein. Bij ‘Vorstelijk Reizen’ maak je kennis met verschillende treinreizende royals. De koninklijke treinen van het museum geven een uniek beeld van de luxe manier van reizen van de Europese royalty van de negentiende eeuw tot nu. Verder vind je in het museum allerlei beroemde treinen uit de Nederlandse spoorhistorie. In ‘De Grote Ontdekking’ leer je hoe de uitvinding van de stoommachine leidde tot de eerste treinrit in Nederland met de Arend. Vergeet vooral niet De Vuurproef te doen, de spectaculaire museale beleving van Het Spoorwegmuseum. Het is een spannende reis langs twee eeuwen spoorgeschiedenis, een tocht die eindigt in een ware vuurproef…

