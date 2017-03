Scouts werken aan een beter klimaat

Scouting start in samenwerking met Het Klimaatverbond en WaterSpaarders de actie Kinderklimaatdeals. Een kinderklimaatdeal is een afspraak tussen kinderen en volwassenen, op initiatief van de kinderen, waarbij acties worden afgesproken om bij te dragen aan een beter klimaat. Scouts doen dit door bomen te planten rondom hun Scoutinggebouw.

Bomen planten

Met de bomendeal, die is ontstaan in een samenwerking tussen Scouting Nederland en Stichting Nationale Boomfeestdag krijgen Scoutinggroepen de kans om nieuwe bomen te planten rondom hun eigen Scoutinggebouw. Hiervoor gaan zij op zoek naar bedrijven of gemeentes bij hen in de buurt om ze te betrekken bij deze deal. Ze laten bedrijven of gemeentes minimaal twintig bomen aanschaffen. De scouts planten deze bomen bij of in de buurt van hun Scoutinggebouw, om daarmee als Scouting zelf een bijdrage te leveren aan een beter klimaat en een gezonde natuur. Daarnaast krijgen Scoutinggroepen op deze manier de kans om hun jeugdleden iets bij te brengen op het gebied van klimaat- en natuureducatie, waardoor de jeugdleden zich spelenderwijs ontwikkelen. Een goed voorbeeld van het succes van de actie is Scouting Gendringen, een Scoutinggroep uit het Achterhoekse Gendringen. De jongeren van deze Scoutinggroep maken zich grote zorgen over het klimaat van de toekomst, hun toekomst, en komen daarom in actie. In het weekend van 10 en 11 maart planten de Gendringse scouts zo’n 150 fruitbomen aan op een braakliggend terrein aan de rand van het dorp. “De scouts leerden dat bomen bijdragen aan meer zuurstof in de lucht en kwamen zelf met het idee om bomen aan te planten”, vertelt een trotse André Evers, bestuurslid van Scouting Gendringen. Zelf heeft Scouting Gendringen niet genoeg grond om de bomen te plaatsen. Het oog viel op braakliggende terreinen binnen de gemeente Oude IJsselstreek. De scouts legden hun plannen voor aan de verantwoordelijke wethouder, die direct enthousiast was over de plannen. Hij beloofde de Scoutinggroep voor dit jaar een stuk van 10.000 m2 voor aanplant.