Sector presenteert Toerisme in Nederland: Welkom!,

en roept nieuw kabinet op tot investeringsagenda gastvrijheidseconomie

Gastvrij Nederland publiceert, mede namens de trekkers van de sleutelprojecten, de slotrapportage Toerisme in Nederland: Welkom. Met deze publicatie rondt zij de actieagenda en sleutelprojecten af. Op uitnodiging van minister Kamp heeft de sector in 2013 een sectorvisie ‘Vinden Verrassen en Verbinden’ voor de gastvrijheidseconomie ontwikkeld. In nauwe samenwerking met de achterban is dit document verder uitgewerkt tot concrete actieagenda’s en sleutelprojecten. De sector is in de volle breedte actief aan de slag gegaan met het uitvoeren van de Actieagenda en heeft daarmee de ambitie zoals die is uitgewerkt in ‘Vinden, Verrassen en Verbinden’ praktisch vertaald naar de uitvoeringspraktijk

Resultaten

Belangrijke resultaten van de actieagenda zijn onder meer de geïntroduceerde OV-pas voor buitenlandse bezoekers, een handzame publicatie met concrete innovatieve verdienmodellen voor ondernemers, een Programma Nationale Parken van Wereldklasse, een HollandCity strategie met concrete verhaallijnen en een doorontwikkelde landelijke routestructuur met tien icoon fietsroutes. Alle Sleutelprojecten zijn opgepakt, sommige projecten zijn daadwerkelijk afgerond, anderen lopen nog door en weer anderen zijn geïntegreerd in het reguliere activiteitenpakket van de partijen uit de sector.

Economisch Belang Sector

Nederland biedt veel verschillende belevenissen per vierkante kilometer. Binnen een gevarieerd landschap met grote cultuurhistorische waarde en iconen hebben meer dan 50.000 ondernemers een sterke sector opgebouwd die ertoe doet, met 68 miljard euro aan bestedingen in ons land. Tevens levert de gastvrijheidssector werk en inkomen aan ruim 600.000 mensen. Dit vertegenwoordigt ruim 6% van de beroepsbevolking. Daarnaast levert de sector een wezenlijke bijdrage aan het welzijn van de bewoners door de balans tussen wonen, werken en ontspannen te optimaliseren en daarmee de ‘the quality of life’ in Nederland te vergroten.

Oproep nieuwe kabinet

De sector concludeert dat integraal samenwerken aan concrete projecten gericht op de gast de sector verder helpt en toekomstbestendig maakt. De sector staat garant voor innovatie, biedt werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt en levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van een gebied. Zij roept een nieuwe minister van Economische Zaken op een kabinetsbrede visie te ontwikkelen op de gastvrijheidseconomie met een investeringsprogramma. Klik hier voor meer informatie.

Beeld: Gastvrij Nederland