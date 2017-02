Sfeervol kamperen en wandelen met Pippin Hikes

Kim Kooter en Jan Noordermeer starten vanaf maart 2017 kampeer-wandelvakanties in het Groene Hart. Wandelen door stad en natuur en daarna aankomen op je kampeerplaats waar de slaapplek al gezellig is ingericht en de gastheer klaar staat met het eten. Na het diner is er tijd om te relaxen, gezellig kletsen en muziek, wat jij wil. De volgende morgen is er een heerlijk vers ontbijt en terwijl jij aan de wandeling begint, verplaatsen zij het hele kamp inclusief je bagage naar het volgende kamp.

Een soort Bed & Breakfast vanuit tenten

De route begint bij een treinstation, Kim en Jan nemen je bagage over en helpen je op pad. Als jij aan het wandelen bent zetten zij de tenten op, richten de kampeerplek gezellig in en zorgen dat er een avondmaaltijd voor je klaar staat als je aankomt. De volgende dag, na een vers ontbijt, trek je weer zo’n 20 kilometer verder. De tenten worden ondertussen afgebroken en weer opgezet op de volgende kampeerplek. Ook is het kamp op maat in te zetten bij bijvoorbeeld kleine evenementen. Voor het kampement worden zo genoemde ‘Bell’ tenten ingezet en die zijn sfeervol ingericht met schemerlampen, houten kisten en veel kussens. De comfortabele bedden staan klaar zodat de gasten alleen een slaapzak en een kussen hoeven mee te nemen. Jan Noordermeer, eigenaar van PippinHikes: “Het idee is ontstaan door ons eigen plezier in wandelen en kamperen. Nadat we gestopt zijn met roken besloten we om de West Highland way in Schotland te gaan lopen. Dit beviel ons zo goed dat we meerdere tochten gemaakt hebben zoals de GR10 over de Pyreneeën. Daarnaast hebben we vijf maal de vierdaagse van Nijmegen mee gelopen en zijn we bezig met de wandeltocht van Amsterdam naar Santiago de Compostella.”Het Hollandsche landschap en de sfeer van het kamperen in de Bell tenten komen samen in PippinHikes. Het is iets voor zowel Nederlandse, als buitenlandse toeristen. Het Groene Hart heeft zoveel mooie plekken waar veel inwoners niet van weten. PippinHikes heeft op dit moment zes wandelroutes uitgezet zoals een kaas en heksenhike rond Schoonhoven en Oudewater en bijvoorbeeld een wandeling van Gouda naar Den Haag van zes dagen. Op de website op welke dagen de wandelingen vertrekken.