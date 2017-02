Simson Hoveniers wordt Bostik Hoveniers!

Bostik is een wereldspeler op het gebied van lijmen, kitten, mortels, egalines en afdichtingen in de bouw-, consumenten- en industriesector. Tot een paar jaar geleden had ieder land waarin Bostik actief was haar eigen locale A-merken. Zo was het merk Simson is al jaren één van de A-merken van Bostik in de Benelux. Wereldwijd had Bostik maar liefst meer dan 40 verschillende (lokale) merken. Niet echt herkenbaar en efficiënt. Om van een wereldspeler een wereldmerk te worden is besloten om deze lokale merken te transformeren naar het nieuwe centrale A-merk Bostik. Innovatief, pro-actief en volledig toegespitst op de professionele gebruiker. Dat zijn de onderscheidende kenmerken van Simson Hoveniers. De kwalitatief hoogwaardige voorbehandelingsmiddelen, lijmen en afdichtingsmiddelen, voegmortels, producten voor de juiste opbouw van de ondergrond van bestrating zoals een drainagemortel en bindmiddel voor split en producten voor het reinigen en onderhouden van terrastegels en bestratingen beantwoorden alle wensen en eisen van de professionele gebruiker. Dit sluit naadloos aan bij missie van Bostik. Niet voor niets gebruikt deze bij haar logo de slogan ‘smart adhesives’; wat staat voor de ontwikkeling van slimme en innovatieve lijmoplossingen.

Binnenkort in een nieuw jasje!

In de komende periode zullen de oude ‘groene’ verpakkingen van Simson Hoveniers worden vervangen door de nieuwe verpakkingen van Bostik. De mooie nieuwe verpakkingen zijn zeer herkenbaar door de donkerblauwe kleur met de groene Gekko erop. Daarnaast zal voor de duidelijkheid en herkenbaarheid het logo van Simson onder het nieuwe centrale logo van Bostik voorlopig nog gewoon op de verpakking blijven staan. De producten, hoogwaardige kwaliteit en service blijven natuurlijk zoals u van Simson gewend bent.

