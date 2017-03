Slagharen investeert 14 miljoen euro in gastbeleving

In 2017 zet Attractie- & Vakantiepark Slagharen vol in op een grotere gastbeleving met de introductie van de eerste triple launch achtbaan van Nederland: Gold Rush en 84 nieuwe accommodaties. Ook wordt geïnvesteerd in drie horecaconcepten, betere routing en receptie voor vakantiegasten en een nieuwe invulling van Kids Country. De totale som van investeringen komt dit jaar uit op 14 miljoen euro. “Het aantal projecten loopt op dit moment in de tientallen”, lacht algemeen directeur Wouter Dekkers. Naast de grote projecten als de achtbaan Gold Rush en Raccoon Village, heeft Slagharen ook het peutergedeelte van Kids Country op de schop genomen. Hier komt een grote speeltuin voor kinderen tot 6 jaar en een nieuw horecaconcept, waar ook gezonde producten te vinden zijn. “Een patatje hoort bij een pretpark, maar we willen ook met de tijd meegaan door gezonder en meer verantwoordelijke producten aan te bieden”, zo verklaart Dekkers.

Spectaculaire achtbaan Gold Rush

Wellicht de grootste verbetering in gastbeleving wordt dit voorjaar gerealiseerd met de introductie van de eerste triple launch achtbaan van Nederland: Gold Rush. Deze spectaculaire achtbaan brengt bezoekers van 0 naar 95 kilometer per uur in drie lanceringen, waarvan twee vooruit en één achteruit. Tijdens de rit gaan bezoekers twee keer over de kop en wordt een hoogte van 33 meter bereikt. De bouw verloopt voorspoedig, maar een exacte openingsdatum wordt pas op 20 maart aanstaande bekend gemaakt.

Meer variëteit in restaurants

Het hamburgerrestaurant The Diner wordt omgebouwd naar Randy’s pizza & pasta met verse producten en een open keuken. De Sitting Bull Saloon op de Wigwamwereld wordt uitgebreid om in de avonduren grotere aantallen vakantiegasten te herbergen. Aan het eind van de Main Street wordt een heuse ‘men’s cave’ gebouwd: Blacksmiths’. Hier hebben de mannen keuze uit een assortiment aan bieren en vlees wordt direct vanaf de grill geserveerd.

Inchecken, zoals het hoort

Vanaf dit jaar kunnen de vakantiegasten inchecken op de centrale parkeerplaats in plaats van midden op het attractiepark. Deze locatie wordt verbouwd tot check-in balie en zal er zorg voor dragen dat gasten sneller naar hun accommodatie kunnen en minder hoeven te lopen. Tevens kunnen gasten nu overdag met de auto van het vakantiepark af, waardoor ze flexibeler worden in hun dagbesteding. Naast een nieuwe check-in balie komt er een nieuwe en centrale receptie op de Wigwamwereld welke 24/7 wordt bezet.

11 hectare Raccoon Village

Op 2 juni kunnen de eerste gasten overnachten in de Raccoon Lodge geïnspireerd op het thema American Indian. Deze nieuwe accommodaties worden gebouwd op het voormalige evenemententerrein van 11 hectare en zijn geschikt voor maximaal 6 volwassenen. Naast drie slaapkamers, waarvan één bedstee beschikt de lodge over een ruime woonkamer, moderne keuken met vaatwasser, aparte douche-/toiletvoorziening en een berging voor de fiets. Naast de bouw van 84 nieuwe lodges worden in en rondom dit gebied meerdere speeltuinen aangelegd. Attractie- & Vakantiepark Slagharen is van 31 maart tot en met 29 oktober 2017 dagelijks geopend. In de maanden november, december en januari is er een speciale winteropenstelling. Kijk voor actuele openingstijden, tickets en meer informatie op de site.