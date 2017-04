Sloepenrace luidt Zaans vaarseizoen in

Met de spectaculaire sloepenrace Slag om de Zaan werd zaterdag 15 april 2017 niet alleen het Zaanse evenementenseizoen, maar tevens het vaarseizoen geopend. Net voordat de heren aan hun ruim 16 kilometer over een woelige Zaan begonnen, nam Zaanstad wethouder Dennis Straat het eerste exemplaar van het vernieuwde magazine ‘Varen in de Zaanstreek’ in ontvangst.

Naast praktische informatie over sluis- en brugtijden, jachthavens en veren biedt het magazine ook informatie over de hotspots Stadshart Zaandam, Hembrugterrein, Zaanse Schans en Zaanboulevard, en de evenementen in de Zaanstreek. Aangevuld met onder andere de leukste ‘natte’ terrassen, veiligheidstips en informatie over het sloepennetwerk. In het hart van het magazine zit deze editie een vernieuwde, uitneembare kaart. ‘Varen in de Zaantreek’ wordt uitgebracht door LassooyDesign en Contentservice in samenwerking met Marketing Zaanstreek. Het magazine heeft een oplage van 15.000 stuks en wordt verspreid bij nautische bedrijven, watersportverenigingen en -winkels, sluizen, horeca en Bed & Breakfasts aan het water in de Zaanstreek en de omliggende regio. Een online versie is via de website Zaanstreek.nl door te bladeren.

Handig overzicht Zaanse evenementen

Tijdens de Slag om de Zaan werd ook de Zaanstreek Evenementenkalender 2017 voor het eerst gepresenteerd. Wethouder Dick Emmer nam het eerste boekje in ontvangst. Dit handige overzicht van de Zaanse evenementen wordt begin mei samen met het magazine UIT in de Zaanstreek verspreid. Voor wie nu al een exemplaar wil bemachtigen, is de Evenementenkalender te vinden bij het VVV informatiepunt in de winkel SugarStars op het Stadhuisplein en bij De Verskade in Zaandam. Een digitale versie staat op de website Zaanstreek.nl.