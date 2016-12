Sneller inspelen op wijk met Click and Play

De buurt verandert en evoleert. Met Click and Play is het mogelijk om speelplekken mee te laten groeien met de demografische ontwikkeling van de buurt. Click and Play is een geavanceerd kliksysteem en diverse ‘building blocks’ om speelplaatsen flexibel in te kunnen richten. Is de buurt na vijf jaar de speeltoestellen ontgroeid? Vervang ze dan snel en makkelijk met Click & Play! Het kliksysteem kan worden toegepast op diverse speeltoestellen. Er zijn drie building blocks ontworpen waarmee een speelplaats kan worden ingericht. Er kunnen meerdere building blocks op een speelplaats worden geplaatst:

Building block A

Deze bestaat uit vier klik-elementen die op vaste afstand in de grond worden geplaatst waarbij rekening is gehouden met de veilige zones rondom de te plaatsen speeltoestellen. Building block A heeft als hoofdfunctie schommelen. Daarnaast kunnen er ook duikel-, evenwicht- of klimtoestellen worden geplaatst op de klik-elementen.

Building block B

Deze bestaat uit vijf klik-elementen die op vaste afstand in de grond worden geplaatst waarbij rekening is gehouden met de veilige zones rondom de te plaatsen speeltoestellen. Building block B heeft als hoofdfunctie glijden. Daarnaast kunnen er ook duikel-, evenwicht-, hobbel- of klimtoestellen worden geplaatst op de klik-elementen.

Building block C

Deze bestaat uit één klik-element die in de grond wordt waarbij rekening is gehouden met de veilige zones rondom de te plaatsen speeltoestellen. Building block C heeft als hoofdfunctie draaien. Verder kan er een wipwap worden geplaatst op het klik-element. Klik hier voor meer informatie.