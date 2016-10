Sparta Rotterdam en Miniworld Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om het Sparta Kasteel voor EEUWIG in Miniworld Rotterdam te plaatsen. Het Sparta Kasteel wordt onderdeel van het zogenaamde Erfgoedkwartier Rotterdam, dat in 2017 bij Miniworld Rotterdam zal worden gebouwd. Met het Erfgoedkwartier worden de maquettes van 50 Rotterdamse Rijksmonumenten toegevoegd aan de miniatuurattractie.

100 jaar Het Kasteel

De onthulling van Sparta Stadion Het Kasteel in miniatuur vond plaats precies 100 jaar nadat de eerste versie van Het Kasteel werd geopend, op 15 oktober 1916. In diezelfde weekend werden eveneens de eerste 150 Sparta supporters in het stadion geplaatst in miniatuur. Spartanen kunnen zelf een poppetje kopen en deze laten plaatsen op een stoel naar keuze. Het bouwen van het Sparta stadion in miniatuur is met ruim 550 mensuren een groot project. Gemiddeld 2 mensen per dag bouwden 7 weken lang aan het stadion. Ook het plaatsen van de 11.000 miniatuurstoeltjes op de tribunes was een enorme klus. De maquette is zo gedetailleerd dat het oude Sparta logo en zelfs de handgemaakte minisculpturen van de aapjes op Het Kasteel te zien zijn.

