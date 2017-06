SPIE vult vraag naar wifi in recreatiebranche in

SPIE, de onafhankelijke Europese leider in multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, maakt voor 9 vakantieparken van RCN in Nederland de bestaande netwerken ‘retourgeschikt’, wat inhoudt dat er internetverkeer mogelijk is via het bestaande (omgebouwde) cai-netwerk. SPIE bouwt momenteel veel kabelnetwerken om die zij zelf indertijd ooit aangelegd heeft. Na het ombouwen worden de netwerken vanuit het NOC in Oss beheerd en onderhouden. Waar de recreatiebranche voorheen hoofdzakelijk behoefte had aan gas en water, is nu ook wifi een belangrijke behoefte. Het is voor vakantiegangers een reden om wel of niet voor een vakantiepark te kiezen. RCN Parken heeft SPIE gevraagd om de bestaande coax-netwerken op 9 parken in Nederland aan te passen in combinatie met een glasvezel- en wifi-netwerk. De complete infrastructuur wordt deels vervangen en/of opnieuw aangelegd. Daarnaast heeft SPIE voor 8 RCN Parken in Frankrijk de Wif- installatie (plug & play) aangeleverd, deze is door eigen mensen van RCN geïnstalleerd. “Eigenlijk begint het daarna pas voor ons”, zegt Henri van Zandbeek, Manager Business Development van de afdeling Ondergrondse infrastructuren in het segment Smart city. “Na de aanleg nemen wij de complete netwerken (coax, glasvezel en wifi) namelijk in onderhoud. Die contracten bieden ons continuïteit.” Vanuit het NOC (Network Operation Center) in Oss worden de netwerken beheerd. “Veel van de storingen kunnen we telefonisch oplossen, dus ook de parken in Frankrijk kunnen wij vanuit Oss prima monitoren” zegt Henri. De civiele werkzaamheden, die voor de meeste overlast zorgen, zijn (bij de eerste 3 parken) inmiddels achter de rug. Nu het recreatieseizoen begonnen is, worden alleen de montagewerkzaamheden nog uitgevoerd. Naar verwachting kunnen de gasten vanaf eind juni gebruik maken van hogere internetsnelheden en meer televisiemogelijkheden. Klik hier voor meer informatie.