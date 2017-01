Het Spoorwegmuseum toont in tentoonstelling unieke Indische spoorcollectie

Op 10 augustus 2017 is het precies 150 jaar geleden dat de eerste trein in Indonesië reed tussen de havenstad Semarang en Tangoeng op Java. Aanleiding voor het Spoorwegmuseum om met de tentoonstelling ‘Sporen van Smaragd’ in te gaan op de rijke historie van de Indonesische spoorwegen. Met de restauratie van één van de topstukken van de tentoonstelling, een model van een Indisch rijtuig uit 1882, maakte Het Spoorwegmuseum deze week een start met de voorbereidingen. ‘Sporen van Smaragd’ is vanaf 6 juli te zien en loopt t/m 10 november 2017. Het Spoorwegmuseum beheert een unieke collectie van foto’s, objecten en modellen die getuigen van de Indische spoorgeschiedenis. Het 1:5 rijtuigmodel dat nu wordt gerestaureerd werd in 1882 gebouwd in de Werkplaats Buitenzorg van de Indische Staatsspoorwegen. Het rijtuig werd tentoongesteld op de Internationale Koloniale en Uitvoerhandel tentoonstelling die in 1883 in Amsterdam werd gehouden. Het model is vervaardigd naar een werkelijk bestaand type houten rijtuig van de Indische Staatsspoorwegen, dat in 1882 op het spoor verscheen. Nu steeds meer interesse ontstaat voor de koloniale periode, en het bovendien in 2017 precies 150 jaar geleden is dat de eerste trein in Indonesië reed, organiseert Het Spoorwegmuseum een tijdelijke tentoonstelling over dit onderwerp in samenwerking met diverse Nederlandse instellingen, de Indonesische spoorwegen en het Indonesische spoorwegmuseum in Ambarawa. Tentoonstelling ‘Sporen van Smaragd’, 6 juli t/m 10 november 2017. Klik hier voor informatie.