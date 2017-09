Start Maand van de Geschiedenis Flevoland

Tal van leuke activiteiten in Flevoland

1 oktober start traditiegetrouw de Maand van de Geschiedenis in Nederland. Ook in Flevoland vindt een dertigtal leuke en interessante activiteiten plaats.

Zo organiseert Urk op diverse dagen in oktober interessante lezingen, kun je op alle zaterdagen in oktober een ginkiestocht doen of de vuurtoren beklimmen en kun je zelfs tijdens een workshop een Urker trui leren breien. Ook Werelderfgoed Schokland organiseert diverse activiteiten. Van rondleidingen tot workshops archeologie. En ook Batavialand doet mee met een tweetal archeologiedagen waar o.a. archeologen vertellen over hun vondsten en waar je ook eigen vondsten kunt laten beoordelen. Verder organiseren de Flevolandse bibliotheken interessante lezingen en organiseren zij op 21 oktober in iedere gemeente ‘De dag van de Stadswandeling’. ‘De’ manier om van alles te weten te komen over de geschiedenis van jouw gemeente. Bovenstaande activiteiten zijn slechts een greep uit het totale aanbod. Het volledige overzicht vind je op ookflevoland.nl/geschiedenis.

De maand oktober is landelijk uitgeroepen tot de Maand van de Geschiedenis. Door heel Nederland organiseren musea, bibliotheken en overige culturele instellingen allerlei boeiende activiteiten voor jong en oud. Toerisme Flevoland zorgt als coördinator voor Flevoland voor de bundeling van alle activiteiten en gezamenlijke promotie.