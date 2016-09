Start maand van de Geschiedenis Flevoland

1 oktober start de Maand van de Geschiedenis, hét grootste historische evenement van Nederland. Ook in Flevoland organiseren diverse culturele instellingen zoals de Flevolandse bibliotheken, Bataviawerf, Nieuw Land Erfgoedcentrum en de Flevolandse natuurorganisaties activiteiten rondom het actuele thema Grenzen. Bezoek bijvoorbeeld de Blocq van Kuffeler, het hypermoderne gemaal dat ervoor zorgt dat de mensen in Almere en Zeewolde droge voeten houden, of volg een workshop over stamboomonderzoek bij Nieuw Land Erfgoedcentrum. Ook op Schokland is er van alles te doen. Ga mee met een gids die je alles vertelt over de IJstijd in Noordoostpolder en over hoe de Schokkers leefden toen Schokland nog een eiland was. Of griezel mee tijdens een lezing op Bataviawerf over de stranding van de Batavia en de gruwelijke gebeurtenissen die daarop volgden. Genoeg te zien en te beleven dus. Kijk voor alle activiteiten tijdens de Maand van de Geschiedenis Flevoland op ookflevoland.nl/geschiedenis. De maand oktober is landelijk uitgeroepen tot de Maand van de Geschiedenis. Door heel Nederland organiseren musea, bibliotheken en overige culturele instellingen allerlei boeiende activiteiten voor jong en oud. Toerisme Flevoland zorgt als coördinator voor Flevoland voor de bundeling van alle activiteiten en gezamenlijke promotie.