Startsein Clean Up Walks

Landal GreenParks wordt Supporter van Schoon

De Dag van de Duurzaamheid is dit jaar op vandaag, dinsdag 10 oktober. Door heel Nederland vinden, voor het negende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Ook Landal GreenParks doet actief mee. Als Supporter van Schoon – een initiatief van NederlandSchoon – organiseert Landal op een groot aantal vakantieparken ‘clean up walks’, om de omgeving te ontdoen van zwerfafval. Op Landal Het Vennenbos in Hapert vond het startschot voor de actie plaats met de onthulling van borden die wandelaars oproepen om rondslingerend zwerfvuil te verzamelen onder het motto: ‘Jut, het heeft nut’.

Op de borden staat een tabel met afbraaktijden voor zwerfafval om bewustwording te creëren bij gasten. Een klokhuis: 14 dagen; papier: 6 maanden; een bananenschil 1 jaar; een sigarettenpeuk: minimaal 12 jaar, een drankblikje: minimaal 50 jaar; een plastic flesje: oneindig. Ook na 10 oktober kunnen Landal gasten blijven jutten; op diverse plekken bij de vakantieparken staan dispensers met jutzakjes.De Landal parken liggen midden in de natuur. Tijdens een wandeling in de directe omgeving van de parken komen gasten helaas ook zwerfafval tegen. Niet alleen een doorn in het oog, maar ook slecht voor de natuur. “We willen gasten stimuleren om tijdens hun wandeling zwerfafval mee te nemen en weg te gooien in een afvalbak en zo samen de strijd tegen zwerfafval structureel aan te gaan. Met de clean up walks, die we samen met NederlandSchoon organiseren, vragen we extra aandacht voor deze problematiek. Groepen medewerkers gaan op pad en gasten nodigen wij uit om mee te gaan,” aldus Thomas Heerkens, algemeen directeur Landal GreenParks. Landal GreenParks voelt zich nauw verbonden met de naaste omgeving. Daarom maakt het bedrijf zich sterk voor de natuur, de directe omgeving van parken en voor de medewerkers. Het bedrijf voert een actief duurzaamheidsbeleid, met onder meer energiebesparing, afvalscheiding en reductie van verpakkingsmateriaal. Ook zijn vrijwel alle parken Green Key gecertificeerd, het keurmerk voor duurzaamheid binnen de gastvrijheidsbranche. Tanja Roeleveld van Landal GreenParks is een van de drie finalisten bij de verkiezing van MVO Manager van het Jaar 2017. Op 9 november wordt de winnaar bekend gemaakt.“Landal is een echte partner in het mooi en schoonhouden van Nederland. Al jarenlang zetten zij zich in, telkens met innovatieve ideen. Landal ziet een schone omgeving als toegevoegde waarde voor hun gasten. Dit is een organisatie die met veel enthousiasme haar verantwoordelijkheid neemt,” aldus Helene van Zutphen, Directeur NederlandSchoon. Klik hier voor meer informatie.