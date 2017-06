Steven Klooster volgt Symen Jansma op als CEO TravelBird

Steven Klooster (42) wordt de nieuwe CEO van TravelBird. De huidige CEO, mede-oprichter en mede-eigenaar van TravelBird, Symen Jansma blijft betrokken als grootste aandeelhouder, actief adviseur en formeel bestuurder. Steven Klooster werkt sinds juni 2014 als CFO voor de snel groeiende online reisaanbieder TravelBird en heeft de afgelopen maanden al steeds meer taken van Symen Jansma overgenomen. Symen Jansma (43) en Dennis Klompalberts (38) startten TravelBird zeven jaar geleden. Het was een instant succes. Eenvoud in keuzes en eenvoud in boeken. Hun heldere en moderne aanpak creëerde een nieuwe standaard in de reiswereld. Samen met inmiddels 446 medewerkers hebben ze het bedrijf uitgebouwd tot één van de grootste en best gewaardeerde online-reisaanbieders in Europa. Dagelijks genieten er zo’n 15.000 reizigers via TravelBird van hun vakantie. Daarbij is cruciaal dat de klantentrouw (retentie 40%) en de klantwaardering (8,6) hoog is en blijft. TravelBird heeft echter hogere groei-ambities en wil een wereldspeler van formaat worden. Vandaar dat er nieuwe stappen nodig zijn. Steven Klooster was de afgelopen drie jaar de financiële man achter het succes van TravelBird. Daarvoor hielp hij als COO het Londense start-up fashion technologie bedrijf Lyst hard groeien en werkte hij als investeerder en adviseur bij o.a. Warburg Pincus nauw samen met verschillende internet, technologie en services bedrijven, waaronder Ziggo. Hij studeerde aan de TU Delft en aan de London Business School (MBA).Steven Klooster (CEO TravelBird): “Ik ben erg dankbaar voor de kans die mij nu door Symen wordt gegeven. TravelBird is een fantastisch bedrijf met een unieke cultuur. Met veel energie en positiviteit, passie voor unieke reizen en zorg voor de reiziger. Dat heeft Symen, samen met de andere oprichter Dennis Klompalberts, vanaf de grond knap opgebouwd en dat alles moeten we vooral behouden. Maar we kunnen alleen verder groeien als we onze technische voorlopersrol en onze zakelijke professionalisering verder intensiveren. Mijn droom is om elke reiziger de precies passende en unieke reiservaring te kunnen laten beleven door nog verdere technische innovatie, gecombineerd met een heel betrokken persoonlijke begeleiding. Daarnaast vind ik dat we als TravelBird een grote verantwoordelijkheid hebben om die voor de reiziger altijd inspirerende reiservaringen op een duurzame en voor de plaatselijke bevolking respectvolle manier aan te bieden. Daar zal ik me, samen met al onze enthousiaste medewerkers en partners, maximaal voor inzetten.” Symen Jansma: “Ik heb enorm genoten van deze avontuurlijke begintijd van TravelBird. De afgelopen zeven jaren zijn zoveel spannender, zoveel mooier en zoveel succesvoller geworden dan ik ooit had kunnen dromen. Inmiddels hebben we ruim 5 miljoen reizigers een onvergetelijke ervaring mogen bieden. Werken er bijna 450 energieke, plezierige en creatieve medewerkers bij TravelBird. Daar ben ik echt ontzettend trots op. Altijd heb ik mensen aangenomen die op hun terrein beter waren dan ikzelf. Dat geldt ook voor Steven. Hij heeft dezelfde visie over en deelt dezelfde liefde en betrokkenheid met TravelBird die ik heb. Mijn passie en kracht zit in het opbouwen van nieuwe bedrijven. Steven is juist goed in het verder uitbouwen ervan. En dat is nu nodig om van TravelBird een wereldspeler van formaat te maken. Ik wens hem dus alle sterkte en succes. En bedank alle medewerkers, zakelijke relaties maar vooral onze reizigers voor het in ons en mij gestelde vertrouwen. Ik heb al die pionierscontacten ontzettend gewaardeerd.” Symen Jansma blijft wel intensief betrokken bij TravelBird. Als grootaandeelhouder (37,38%), als adviseur/bestuurder en als ambassadeur/woordvoerder. Symen Jansma zal zich daarnaast weer meer gaan bezighouden met het uitbouwen van nieuwe initiatieven en het intensief begeleiden van start-ups.

Het Management Team van TravelBird bestaat uit: Steven Klooster (CEO), Dennis Klompalberts (COO), Philipp Wassibauer (CTO), Jeranne Koekkoek (VP HR).